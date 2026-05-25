Türkiye'nin yardımseverliği dünya gündeminde! Kurban Bayramı’nda binlerce mazluma ulaşıldı
Türkiye menşeli kuruluşlar yurt içi ve yurt dışındaki bayram yardımlarıyla göğsümüzü kabarttı.

Türk Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gazze'de çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırdı. Bayramlık dağıtımının ardından çocuklarla bir araya gelen Kızılay ekipleri, oyun ve etkinliklerle çocuklarla ilgilendi. Gazze'de sıcak yemek dağıtımlarının da kesintisiz sürdürüyor.

Türk Kızılay, Gazze'de süren insani krizin gölgesinde yaklaşan Kurban Bayramı'nı sevince dönüştürmek için harekete geçerek bayramlık kıyafet dağıtımı kapsamında bin 544 çocuğa yeni kıyafet ulaştırdı.

Ekipler, çocukları tek tek mağazada karşılayarak kendi seçtikleri kıyafetleri almalarını sağladı. Çocuklar, kendilerine sunulan bayramlık kıyafetlerle umut dolu bir gün yaşadı.

Türk Kızılay, bayramlık dağıtımının ardından 'Neşeli Çocuklar' projesi kapsamında yürüttüğü psikososyal destek faaliyetlerini sürdürdü.

Çocuklarla bir araya gelen Kızılay ekipleri, oyunlar oynayarak, ikramlıklar dağıtarak ve farklı etkinlikler düzenleyerek çocukların bayram coşkusunu paylaştı.

Öte yandan Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını da kesintisiz olarak sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek, 28 bin 555 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı sağladı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden birini sürdürmeye devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğünce çocuklara kişi başı 5 bin lira değerinde bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği sunuldu. Bayram sevincini paylaşmak amacıyla hazırlanan bayramlık kıyafet hediye kartları, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara ulaştırıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında 25 Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen destek programıyla çocukların bayrama daha mutlu ve huzurlu şekilde hazırlanması hedeflenirken, vakıf medeniyetinin dayanışma ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2024'ten bu yana sürdürülen bayramlık kıyafet desteği kapsamında 2024 ve 2025'te toplam 78 bin 832 öksüz veya yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 31 bin 445 çocuğa destek ulaştırıldı. Kurban Bayramı öncesinde ise 28 bin 555 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı sağlandı. Kurban Bayramı dahil bu yıl her iki bayramda, yaklaşık 60 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği verildi.

Türk hayır kurumu Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği de Gazze’deki mazlumları unutmadı.

Türk hayır kurumu Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nda Kurban Bayramı öncesinde yetim, kimsesiz ve yerinden edilmiş çocuklara bayramlık kıyafet dağıttı.

Derneğin çalışmaları büyük ilgi gördü.

