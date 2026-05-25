Türkiye'nin yardımseverliği dünya gündeminde! Kurban Bayramı’nda binlerce mazluma ulaşıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2024'ten bu yana sürdürülen bayramlık kıyafet desteği kapsamında 2024 ve 2025'te toplam 78 bin 832 öksüz veya yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 31 bin 445 çocuğa destek ulaştırıldı. Kurban Bayramı öncesinde ise 28 bin 555 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı sağlandı. Kurban Bayramı dahil bu yıl her iki bayramda, yaklaşık 60 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği verildi.