  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’yı soyup soğana çeviren Türk kadın enselendi! Milyonlarca euroluk servet yapıp renk renk lüks arabalar almış FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmi açıklama geldi! Cezanın sebebi belli oldu Kars’taki Deniz Gölü ilgi odağı! 1898 rakımda çevre temizliği Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı! Büyük bir azimle başlamıştı: Binlerce kök aronya elinde kaldı 20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor Bursa'daki ekonomik krizden kaçtı! Köyüne dönüp 2 bin 500 rakımlı dağlarda yeniden hayata tutundu! Araç sahiplerini ilgilendiriyor... Esansiyel yağ önerisi: Klima ızgarasına mandal takın çağrısı yapıldı Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: “Türkiye tehdit etmiyor”
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet bölgelerinde gece yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 20 birliğe aydınlatma dronu aldı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, yapay zeka destekli yazılımlarla dron görüntülerinin analiz edildiğini ve bu sistem sayesinde bu yıl 44 kişinin sağ olarak bulunduğunu söyledi.

#1
Foto - 20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

AFAD'ın hava operasyon kabiliyetini geliştirmek amacıyla 20 birliğe gönderdiği aydınlatma dronlarının kullanımı için Erzurum'da eğitim düzenlendi. Erzurum AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitime AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Arama, Kurtarma Birlik Müdürü Fatih Kaçdı ve arama-kurtarma ekipleri katıldı. AFAD kampüsündeki eğitim amaçlı enkaz alanında gerçekleştirilen uygulamada, aydınlatma dronunun enkaz bölgesinin gece kesintisiz aydınlatılmasında kullanımı konusunda ekipler bilgilendirildi.

#2
Foto - 20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

'KESİNTİSİZ AYDINLATMA SAĞLIYORUZ' Eğitimin ardından açıklama yapan Ergin, AFAD'ın hava operasyon kabiliyetini her geçen gün artırdığını belirterek, "AFAD Başkanlığı olarak hava operasyon kabiliyetimizi her geçen gün yükselterek devam ediyoruz. 20 birliğimize aydınlatma dronlarını aldık, eğitim programları devam ediyor. Belli bir jeneratör kapasitesi sebebiyle kullandığımız dronların havada kalma süresi sınırlı. Bu aydınlatma dronları sayesinde bundan sonra enerji kesintisine sebep olacak bir durumu ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

#3
Foto - 20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

Aydınlatma dronlarıyla kesintisiz aydınlatma imkanı sağlandığını ifade eden Ergin, "Şu an burada bulunduğumuz ortamda da kesintisiz aydınlatma sistemini kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere dron yukarıda çalışıyor. Enkazdaki arkadaşlarımız, bu dron eğitimi alan arkadaşlarımız teknik kullanımını öğreniyorlar. Bundan sonra 20 birliğimizdeki birlik müdürlerimizin ve il müdürlerimizin koordinasyonunda bu sistemleri AFAD Başkanlığımıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

#4
Foto - 20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

44 KİŞİ SAĞ BULUNDU AFAD'ın hava operasyon kapasitesinin artırılması kapsamında 81 ile 198 dron gönderildiğini belirten Ergin, 600 personele dron ehliyeti verildiğini, 100 personelin eğitimlerinin ise devam ettiğini söyledi. 3 İHA'nın yanı sıra faydalı yük taşıyabilen 1 dron da aldıklarını kaydeden Ergin, yapay zeka destekli yerli yazılımların da operasyonlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Ergin, "Çok uzun zamanlı arazi aramalarında, dağ bölgelerindeki kayıp aramalarında, kayıp vatandaşlarımızın aramalarında yapay zekayla bunu bütünleştirip entegre ettik. Bu sayede insan uzvu olma ihtimali olan bir veriyi, oradaki bölgesel lokasyonuyla birlikte bize atıyor" dedi. Yapay zeka destekli sistemin, dronlardan alınan görüntüleri analiz ederek ekiplerin belirlenen koordinatlara yönlendirilmesini sağladığını belirten Ergin, “Bütün arazinin taranmasına gerek bırakmadan aldığı görüntünün yüzde 50, yüzde 65, yüzde 70 insan olma özelliği olması halinde bölgenin koordinatını ekiplerimize gönderiyor. Yapay zeka destekli yazılımlarla birlikte dronlardan aldığımız görüntüyle de binlerce metrekare alanı aramak yerine operasyonlarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu yıl bu operasyon sayesinde 44 vatandaşımızı sağ olarak bulduk" diye konuştu.

#5
Foto - 20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

AFAD'IN PERSONEL VE ARAÇ KAPASİTESİ ARTIRILDI AFAD'ın teknik imkanlarının yanı sıra insan kaynağının da genişletildiğini belirten Ergin, arama-kurtarma teknisyeni kadrosunun artırıldığını söyledi. Ergin, "Operasyon kabiliyetimizi yükseltmek adına insan kaynağımız da genişledi. 2 bin 931 yeni verilen kadroyla arama kurtarma teknisyen ve tekniker sayımızı 5 bin 700'e çıkardık. Yeni aldığımız 250 adet arama kurtarma aracını envanterimize katarak kapasitemizi yükselttik" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu
Gündem

Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak yayın konuk olduğu programda Suudi Arabistan'daki kritik Yanbu tesisini korumak amacıyla bölgeye..
ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!
Gündem

ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik devreye soktuğu yaptırımlar çerçevesinde radi..
Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu
Gündem

Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu

Gazze soykırımının 1 numaralı faili teröristan Başbakanı Binyamin Netanyahu, yuhalanarak çıktığı BM Genel Kurul kürsüsünde pek çok ülke tems..
Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Havvanur Kethüda'yı tel..
Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!
Dünya

Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığı anda, aralarında Türkiye..
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi
Gündem

İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

Kolombiya’da Gustavo Petro döneminin sona ermesiyle dış politikada dikkat çeken bir eksen değişikliği yaşandı. Gazze’deki saldırılar nedeniy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23