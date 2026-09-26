20 birliğe yapay zeka destekli aydınlatma dronu! AFAD’ın hava ve gece gözü güçleniyor

44 KİŞİ SAĞ BULUNDU AFAD'ın hava operasyon kapasitesinin artırılması kapsamında 81 ile 198 dron gönderildiğini belirten Ergin, 600 personele dron ehliyeti verildiğini, 100 personelin eğitimlerinin ise devam ettiğini söyledi. 3 İHA'nın yanı sıra faydalı yük taşıyabilen 1 dron da aldıklarını kaydeden Ergin, yapay zeka destekli yerli yazılımların da operasyonlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Ergin, "Çok uzun zamanlı arazi aramalarında, dağ bölgelerindeki kayıp aramalarında, kayıp vatandaşlarımızın aramalarında yapay zekayla bunu bütünleştirip entegre ettik. Bu sayede insan uzvu olma ihtimali olan bir veriyi, oradaki bölgesel lokasyonuyla birlikte bize atıyor" dedi. Yapay zeka destekli sistemin, dronlardan alınan görüntüleri analiz ederek ekiplerin belirlenen koordinatlara yönlendirilmesini sağladığını belirten Ergin, “Bütün arazinin taranmasına gerek bırakmadan aldığı görüntünün yüzde 50, yüzde 65, yüzde 70 insan olma özelliği olması halinde bölgenin koordinatını ekiplerimize gönderiyor. Yapay zeka destekli yazılımlarla birlikte dronlardan aldığımız görüntüyle de binlerce metrekare alanı aramak yerine operasyonlarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu yıl bu operasyon sayesinde 44 vatandaşımızı sağ olarak bulduk" diye konuştu.