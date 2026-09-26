Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

Depremin ardından seferberlik ruhu içerisinde yapılan çalışmalarının sonucunda 135'inci camiyi hizmete aldıklarını ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "6 Şubat asrın felaketinden sonra 135'inci camimizin açılışının mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Tabii 6 Şubat felaketiyle birlikte konutlarımız, iş yerlerimiz, sağlık kurumlarımız, eğitim kurumlarımız da dahil şehrimizin hemen hemen her tarafında çok ağır yaralar oluştu. Bunlardan bir tanesi de ibadethanelerimizdi. Bu manada bizler, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında bu zamana kadar dünyanın pek şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışmasına koyulduk. Bir seferberlik ruhu içerisinde yapılan bu çalışmaların da şu anda sonuçlarını alıyoruz. Bugün 135'inci camimizi hizmete aldık. Diğer taraftan 51 tane Kur'an kursumuzu ve 13 tane gençlik merkezimizi de gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Biz burada camileri sadece bir bina olarak görmüyoruz. Camiler, mahallelerimizin ortak buluşma noktasıdır. İnsanlarımızın omuz omuza vererek saf tuttuğu, Kur'an'ın okunduğu, ezanların yükseldiği ve insanlarımızın ellerini açarak Allah'a niyazda bulunduğu yerlerdir. Bu bakımdan şehrimizi her yanı ve yönüyle yeniden inşa ederken, ihya ederken, diğer taraftan da dini tesislerimizi ve dini kurumlarımızı yeniden inşa ediyoruz. Bu işlerin yapılmasında bize önderlik eden, liderlik yapan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve hassaten camimizin yapılmasında emeği geçen hayırseverlerimize kalben teşekkür ediyorum. Camimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.