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Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

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Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

Hatay’da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 135’inci cami olan Akcurun Mahalle Camii; Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı.

#1
Foto - Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

Hatay’da depremde zarar gören ibadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

#2
Foto - Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.

#3
Foto - Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 135'inci cami Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde bulunan Akcurun Mahalle Camii Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 135 cami, 51 Kur'an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 36 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Foto - Hatay’da 135’inci cami ibadete açıldı! Deprem sonrası yeniden inşa sürüyor

Depremin ardından seferberlik ruhu içerisinde yapılan çalışmalarının sonucunda 135'inci camiyi hizmete aldıklarını ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "6 Şubat asrın felaketinden sonra 135'inci camimizin açılışının mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Tabii 6 Şubat felaketiyle birlikte konutlarımız, iş yerlerimiz, sağlık kurumlarımız, eğitim kurumlarımız da dahil şehrimizin hemen hemen her tarafında çok ağır yaralar oluştu. Bunlardan bir tanesi de ibadethanelerimizdi. Bu manada bizler, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında bu zamana kadar dünyanın pek şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışmasına koyulduk. Bir seferberlik ruhu içerisinde yapılan bu çalışmaların da şu anda sonuçlarını alıyoruz. Bugün 135'inci camimizi hizmete aldık. Diğer taraftan 51 tane Kur'an kursumuzu ve 13 tane gençlik merkezimizi de gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Biz burada camileri sadece bir bina olarak görmüyoruz. Camiler, mahallelerimizin ortak buluşma noktasıdır. İnsanlarımızın omuz omuza vererek saf tuttuğu, Kur'an'ın okunduğu, ezanların yükseldiği ve insanlarımızın ellerini açarak Allah'a niyazda bulunduğu yerlerdir. Bu bakımdan şehrimizi her yanı ve yönüyle yeniden inşa ederken, ihya ederken, diğer taraftan da dini tesislerimizi ve dini kurumlarımızı yeniden inşa ediyoruz. Bu işlerin yapılmasında bize önderlik eden, liderlik yapan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve hassaten camimizin yapılmasında emeği geçen hayırseverlerimize kalben teşekkür ediyorum. Camimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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