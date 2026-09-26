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Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

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Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

İngiltere'de yaşayan bir koleksiyoncunun bit pazarından satın aldığı eşyanın servete değerinden olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

İngiltere'de yaşayan koleksiyoncu James Cranfield, bir müzayede sitesinde rastladığı ve tahnit edilmiş bir tilkiye ait olduğu iddia edilen parçayı incelemeye başladı. Görseli büyüttüğünde kafatasındaki diş yapısının bir tilkiye değil, nesli 1936'da tükenen Tasmanya kaplanına ait olabileceğini fark etti.

#2
Foto - Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

Şüphesini doğrulamak için saatlerce yol kat edip müzayede evine giden Cranfield, hayvanın üst çenesindeki diş sayısını inceleyince yanılmadığını anladı. Karşısındaki obje sıradan bir tilki değil, dünyanın en nadir parçalarından biriydi.

#3
Foto - Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

X-Ray taraması gerçeği ortaya çıkardı Gerçek değerinin anlaşılmasıyla müzayedede fiyatlar hızla yükseldi ve Cranfield bu nadir parçayı tam 85 bin dolara satın aldı.

#4
Foto - Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

Yanılma ihtimalini ortadan kaldırmak için parçayı bilgisayarlı tomografi ve X-ray taramasından geçiren koleksiyoncu, kaplamanın altında kusursuz korunmuş gerçek bir Tasmanya kaplanı kafatası bulunduğunu kesinleştirdi.

#5
Foto - Bit pazarından aldığı sıradan bir şey sandı: Değerini duyunca kulaklarına inanamadı!

Dünyadaki veritabanlarında çok az örneği bulunan bu tarihi eksiksiz baş, araştırmacıların incelemesine sunulmak üzere bilim dünyasına kazandırıldı.

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