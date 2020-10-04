  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
4
Psikiyatrist Arif Verimli'den ‘Kırmızı Oda’ tepkisi: Geçenlerde ısrarla arayarak o dizide...

2020-10-04 10:18:56
Psikiyatrist Arif Verimli'den ‘Kırmızı Oda’ tepkisi: Geçenlerde ısrarla arayarak o dizide...

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Acun'un kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Verimli, gerçeği yansıtmadığı ve reyting için abartıldığı eleştirileriyle gündeme gelen dizideki gibi bir görüşme talep eden birine “Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" diyerek tepki gösterdi. Devşirme programlarla kasasını olduran Acun’un kanalında yayınlanan ve gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığı ve hasta-doktor ilişkisinin gizliliğini ihlal ettiği eleştirileriyle gündeme gelen ‘Kırmızı Oda’ isimli dizi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

#1
Foto - Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların sözde hayat hikayeleri anlatılıyor. Ancak diziye gelen eleştirilerde gerçekte böyle bir doktor-hasta ilişkinin olmadığının altı çiziliyor. Tartışmalı diziye ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’den sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların sözde hayat hikayeleri anlatılıyor. Ancak diziye gelen eleştirilerde gerçekte böyle bir doktor-hasta ilişkinin olmadığının altı çiziliyor. Tartışmalı diziye ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’den sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - “BEN PANDA DEĞİLİM” Geçtiğimiz günlerde gerçek hayat hikayelerinden uyarlandığı iddia edilen dizinin gerçeği yansıtmadığı eleştirisini getiren Verimli sosyal medya hesabından diziyle ilgili tepkisini dile getirdi. Bir hastasının dizideki gibi görüşme talep ettiğini aktaran Verimli, “Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?

“BEN PANDA DEĞİLİM” Geçtiğimiz günlerde gerçek hayat hikayelerinden uyarlandığı iddia edilen dizinin gerçeği yansıtmadığı eleştirisini getiren Verimli sosyal medya hesabından diziyle ilgili tepkisini dile getirdi. Bir hastasının dizideki gibi görüşme talep ettiğini aktaran Verimli, “Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" ifadelerini kullandı. Verimli açıklamasında "Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine; yok efendim, hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız, deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" yorumunda bulundu. Açıklamasına devam eden Verimli, şunları yazdı; "Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim.” Arif geçtiğimiz günlerde diziye yine eleştirmiş ve “Verimli dizi hakkında “‘Kırmızı Oda’ Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu’nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir” ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - “HASTA BAKARKEN PARA KAZANIYORSUNUZ” Eleştirilerin odağındaki dizi hasta gizliliğini ihlal ettiği gerekçeciyle de gündeme gelmişti. Dizinin kitaplarından uyarlandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu “Bana bir gün, bir hanım şöyle yazdı. Bu, benim yediğim ilk büyük darbeydi! Dedi ki, “Siz, hasta bakarken para kazanıyorsunuz. Sonra o hastaların hikayelerini kitap yapıyorsunuz. Bir de oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi de bir dizi yatınız, oradan kazanacaksınız! Bu nasıl bir haksızlık ya?” dediğini aktarmıştı.

“HASTA BAKARKEN PARA KAZANIYORSUNUZ” Eleştirilerin odağındaki dizi hasta gizliliğini ihlal ettiği gerekçeciyle de gündeme gelmişti. Dizinin kitaplarından uyarlandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu “Bana bir gün, bir hanım şöyle yazdı. Bu, benim yediğim ilk büyük darbeydi! Dedi ki, “Siz, hasta bakarken para kazanıyorsunuz. Sonra o hastaların hikayelerini kitap yapıyorsunuz. Bir de oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi de bir dizi yatınız, oradan kazanacaksınız! Bu nasıl bir haksızlık ya?” dediğini aktarmıştı.

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu
Siyaset

CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçme..
Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Metro girişinde skandal harita
Gündem

Metro girişinde skandal harita

Türk düşmanlığı yapan Ermenistan her zaman sözde büyük devlet arzunu güdüyor. Bunun için resmi harita bile hazırlamaktan çekinmiyor...
RTÜK'ten çok net uyarı: Erişim engeli gelebilir
Medya

RTÜK'ten çok net uyarı: Erişim engeli gelebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify ve FOXplay'e lisans başvurusu yapmazlarsa, yayınlarına erişim engeli gelebileceğine dair uyarda bulu..
Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu
Gündem

Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu

Katıldığı televizyon programında vatanseverliğin ne olduğuna ilişkin konuşan Gazeteci Gürkan Zengin, Abdülhamid'in kendini tahtan indiren İt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay