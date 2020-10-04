Psikiyatrist Arif Verimli'den ‘Kırmızı Oda’ tepkisi: Geçenlerde ısrarla arayarak o dizide...

“BEN PANDA DEĞİLİM” Geçtiğimiz günlerde gerçek hayat hikayelerinden uyarlandığı iddia edilen dizinin gerçeği yansıtmadığı eleştirisini getiren Verimli sosyal medya hesabından diziyle ilgili tepkisini dile getirdi. Bir hastasının dizideki gibi görüşme talep ettiğini aktaran Verimli, “Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" ifadelerini kullandı. Verimli açıklamasında "Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine; yok efendim, hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız, deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" yorumunda bulundu. Açıklamasına devam eden Verimli, şunları yazdı; "Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim.” Arif geçtiğimiz günlerde diziye yine eleştirmiş ve “Verimli dizi hakkında “‘Kırmızı Oda’ Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu’nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir” ifadelerini kullanmıştı.