2020-10-04 10:18:56 Psikiyatrist Arif Verimli'den ‘Kırmızı Oda’ tepkisi: Geçenlerde ısrarla arayarak o dizide...
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Acun'un kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Verimli, gerçeği yansıtmadığı ve reyting için abartıldığı eleştirileriyle gündeme gelen dizideki gibi bir görüşme talep eden birine “Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" diyerek tepki gösterdi. Devşirme programlarla kasasını olduran Acun’un kanalında yayınlanan ve gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığı ve hasta-doktor ilişkisinin gizliliğini ihlal ettiği eleştirileriyle gündeme gelen ‘Kırmızı Oda’ isimli dizi ile ilgili tartışmalar sürüyor.