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Ünlü peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Kesinlikle tüketilmemeli! Tüm marketlerden acil olarak toplatılıyor

2024-03-17 13:59:53
Ünlü peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Kesinlikle tüketilmemeli! Tüm marketlerden acil olarak toplatılıyor

Ünlü peynir markasının tam 5 ürününde ölümcül bakteri tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu bakterinin olduğu ürünler acil olarak tüm marketlerden geri toplanıyor. Almanya'da, Rewe ve Edeka gibi marketlerde bulunan "Brie de Meaux" markasına ait 5 peynir ürünü acil bir şekilde geri çağrılıyor. Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Almanya'da 308 geri çağırma vakası yaşandı ve bu geri çağırma bildirimleri devam ediyor. Şimdi ise Rewe ve Edeka gibi popüler marketlerde satılan bu peynir markasının 5 ürününün geri çağrıldığı duyuruldu.

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Foto - Ünlü peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Kesinlikle tüketilmemeli! Tüm marketlerden acil olarak toplatılıyor

Sağlık açısından ciddi risk oluşturabileceği belirtilen bu ürünlerin geri çağrılmasıyla ilgili bir uyarı yapıldı. Almanların en sevdiği peynir çeşitlerinden olan Gouda, Camembert ve mozzarella gibi peynirleri tüketenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. BVL'nin açıklamasına göre, Fransız bir markaya ait olan bu 5 ürünün piyasadan çekilme sebebi E.Coli bakterisi olarak belirtildi. Fransız "Fromagerie Dongé" şirketi, bu ürünlerin satıldığı federal eyaletleri şu şekilde sıraladı: Baden-Württemberg, Bavyera, Hesse ve Kuzey Ren-Vestfalya. Şirketin yaptığı açıklamada, peynirlerin içerdiği E.Coli bakterisinin sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturabileceği vurgulandı ve müşterilere bu peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Geri çağrılan "Brie de Meaux" markasına ait peynirlerin bilgileri ise şu şekilde:

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Foto - Ünlü peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Kesinlikle tüketilmemeli! Tüm marketlerden acil olarak toplatılıyor

Şirket adı: Brie de Meaux Peyniri Çeşitler: • Brie de Meaux Excellence 3/4 ff • Brie de Meaux Xavier David • Brie de Meaux Xavier David Aff44j • Brie de Meaux AOC Donge BB 3/4Aff • Brie de Meaux LRDC 3/4 ahşap Sağlık ve güvenlik önlemleri kapsamında, bu ürünleri satın alanların dikkatli olmaları ve mümkünse ürünleri geri iade etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

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