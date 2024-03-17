Ünlü peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Kesinlikle tüketilmemeli! Tüm marketlerden acil olarak toplatılıyor

Sağlık açısından ciddi risk oluşturabileceği belirtilen bu ürünlerin geri çağrılmasıyla ilgili bir uyarı yapıldı. Almanların en sevdiği peynir çeşitlerinden olan Gouda, Camembert ve mozzarella gibi peynirleri tüketenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. BVL'nin açıklamasına göre, Fransız bir markaya ait olan bu 5 ürünün piyasadan çekilme sebebi E.Coli bakterisi olarak belirtildi. Fransız "Fromagerie Dongé" şirketi, bu ürünlerin satıldığı federal eyaletleri şu şekilde sıraladı: Baden-Württemberg, Bavyera, Hesse ve Kuzey Ren-Vestfalya. Şirketin yaptığı açıklamada, peynirlerin içerdiği E.Coli bakterisinin sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturabileceği vurgulandı ve müşterilere bu peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Geri çağrılan "Brie de Meaux" markasına ait peynirlerin bilgileri ise şu şekilde: