2024-03-17 13:59:53 Ünlü peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi! Kesinlikle tüketilmemeli! Tüm marketlerden acil olarak toplatılıyor
Ünlü peynir markasının tam 5 ürününde ölümcül bakteri tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu bakterinin olduğu ürünler acil olarak tüm marketlerden geri toplanıyor. Almanya'da, Rewe ve Edeka gibi marketlerde bulunan "Brie de Meaux" markasına ait 5 peynir ürünü acil bir şekilde geri çağrılıyor. Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Almanya'da 308 geri çağırma vakası yaşandı ve bu geri çağırma bildirimleri devam ediyor. Şimdi ise Rewe ve Edeka gibi popüler marketlerde satılan bu peynir markasının 5 ürününün geri çağrıldığı duyuruldu.