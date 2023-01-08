  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
8
Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

2023-01-08 11:21:10
Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Oyuncu Benedict Cumberbatch’in atalarıyla ilgili detay herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca’da konsolosluk görevinde bulunduğu, Cumberbatch Ailesi’nin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

#2
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor. Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.

#4
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi.

#5
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis’in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur’un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün İzmirli olduğunu söyledi.

#6
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Siyasetin yanı sıra farklı sektörlerden meşhur kişilerin köklerinin de İzmir’e dayandığını ifade eden Simes, “İlk mini arabanın tasarımcısı Alec Issigonis'in ailesinin İzmir Bornova Sokağı’nda demir-çelik fabrikası vardı. Savaş sırasında burası yandığı için İngiltere’ye döndüler ve ardından ilk mini arabayı tasarladılar. Audrey Hepburn İzmir’de hiç yaşamadı ama onun dedesi Menderes’te yaşayan çok zengin bir kimseydi” diye konuştu.

#7
Foto - Ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken Türkiye detayı! Benedict Cumberbatch'in ataları bakın nerede yaşamış

Simes, tüm bu araştırmalarını içeren bir kitap çıkaracağını ve yeni doğan oğluna İzmir’de yaşayan levanten ailelerin tarihini aktarmak istediğini belirtti. Simes, Big Ben Kulesi’nin içindeki çanın prototipinin ise Alsancak Tren Garı’nın saat kulesinde olduğunu kaydetti.

﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil
Otomotiv

﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil

Fransız otomobil devi Peugeot, gelecekten gelen bir görünüme sahip olan yeni Inception modelini tanıttı. İşte araç üretici firmanın yeni mod..
Yazar Yaşar Kaplan Hakk'a yürüdü
Gündem

Yazar Yaşar Kaplan Hakk'a yürüdü

Mütefekkir, yazar, tercüman ve 28 Şubat sürecinde Yeni Akit Gazetesi'nde yazarlık yapan Yaşar Kaplan, 71 yaşında Almanya'da vefat etti...
Helal olsun sana Hülya Koçyiğit! Alçaklara kapak olsun
Gündem

Helal olsun sana Hülya Koçyiğit! Alçaklara kapak olsun

'1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi' Nevşehir’de başladı. Burada konuşma yapan sanatçı Hülya Koçyiğit çarpıcı ifadel..
Asya ülkesi bizzat Erdoğan'a bildirdi! Pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye ile uçmaya hazır, onay bekliyoruz
Dünya

Asya ülkesi bizzat Erdoğan'a bildirdi! Pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye ile uçmaya hazır, onay bekliyoruz

Pakistan Ulusal Havacılık Başkanı Tümgeneral Abbas Ghumman, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin Türkiye'deki bir anı..
Mart ayı sonunda bir müjde daha gelebilir! Bakan Soylu: Kadınların dışında hiçbir güç bu baskıyı sökemezdi
Gündem

Mart ayı sonunda bir müjde daha gelebilir! Bakan Soylu: Kadınların dışında hiçbir güç bu baskıyı sökemezdi

İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir'de düzenlenen '1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi'nde konuştu. Diyarbakır Anneleri'n..
Petrol fiyatları için çok kritik! LNG patlaması milyarlarca dolarlık varlıkla sona erebilir: O bölgeden fışkırıyor!
Ekonomi

Petrol fiyatları için çok kritik! LNG patlaması milyarlarca dolarlık varlıkla sona erebilir: O bölgeden fışkırıyor!

ABD'nin Avrupa'ya LNG ihracatı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana katlanarak arttı. Kısa vadede ABD, Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23