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Medya
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Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

2023-08-22 13:27:19
Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi.

#1
Foto - Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

#2
Foto - Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

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