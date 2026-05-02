Akılları başlarına daha yeni geldi! İsrailli üst düzey isimden şok itiraf

İsrail ordusunda (IDF) görevli üst düzey bir yetkili, İran’ın nükleer kapasitesine yönelik operasyonların beklenen sonucu vermemesi durumunda yürütülen savaşın "büyük bir başarısızlık" olarak tarihe geçeceğini itiraf etti. Özellikle Tahran’ın elindeki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılamaması halinde 40 günlük yoğun çatışma sürecinin boşa gitmiş olacağını savunan yetkili, nükleer hedeflere ulaşılmamasının İsrail için stratejik bir hezimet anlamına geleceğini belirtti. Diplomatik müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda İran’a yönelik yeni ve daha sert saldırı dalgalarının kaçınılmaz olduğu vurgulanırken, İsrail kanadındaki bu iç muhasebe bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.