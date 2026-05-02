Akılları başlarına daha yeni geldi! İsrailli üst düzey isimden şok itiraf
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ordusunda (IDF) görevli üst düzey bir yetkili, İran’ın nükleer kapasitesine yönelik operasyonların beklenen sonucu vermemesi durumunda yürütülen savaşın "büyük bir başarısızlık" olarak tarihe geçeceğini itiraf etti. Özellikle Tahran’ın elindeki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılamaması halinde 40 günlük yoğun çatışma sürecinin boşa gitmiş olacağını savunan yetkili, nükleer hedeflere ulaşılmamasının İsrail için stratejik bir hezimet anlamına geleceğini belirtti. Diplomatik müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda İran’a yönelik yeni ve daha sert saldırı dalgalarının kaçınılmaz olduğu vurgulanırken, İsrail kanadındaki bu iç muhasebe bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.

ABD- İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrailli bir yetkili, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görevli adı açıklanmayan üst düzey yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada İran'ın yaklaşık 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılmaması durumunda yürütülen savaşın "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Yetkili, ABD- İran arasındaki müzakere sürecinde uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması ve Tahran yönetiminin zenginleştirme faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik anlaşmaya varılmaması durumunda 40 gün süren çatışmalardaki çabalarının "boşa harcanmış olacağını" söyledi.

İsrailli yetkili, "Eğer nükleer konudaki hedeflerimize ulaşamazsak İran'da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık sayılacak. Kötü niyetli İran rejimi yeniden nükleer programına odaklanabilir" dedi.

İran'daki uranyumun diplomatik yollar aracılığıyla ülke sınırları dışına çıkarılması durumunda "üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş olacaklarını" savunan yetkili, bunun gerçekleşmemesi durumunda İran'a yeni saldırılar düzenlemeleri gerekebileceğini söyledi.

rahmi irmak

Ya israilin uranyumu ne olacak?
