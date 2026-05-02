Tuz mağaralarında çılgınlar gibi hidrojen depolamaya başladılar: Tüm dünya onları kıskanacak
Çin, temiz enerji dönüşümünde çığır açacak bir projeye imza atarak Henan eyaletindeki derin tuz mağaralarını 1,5 milyon metreküp kapasiteli devasa hidrojen depolarına dönüştürdü. Doğal tuz kayalarının yüksek sızdırmazlık avantajını kullanan mühendisler, sanayi ölçeğinde kurulan bu tesisle yeşil hidrojenin güvenli ve uzun süreli saklanabileceğini tüm dünyaya kanıtladı. Depolanan bu temiz yakıtın mevcut boru hatlarına entegre edilmesi ve ağır sanayide karbon emisyonunu düşürmek için kullanılması, küresel enerji piyasalarında yeni bir devrin kapısını aralıyor.