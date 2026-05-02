Tuz mağaralarında çılgınlar gibi hidrojen depolamaya başladılar: Tüm dünya onları kıskanacak

Mühendislik harikası olarak nitelendirilen bu yer altı tesisi, yaklaşık 30 bin metreküpten fazla çözünebilir hacme sahip boşluklardan oluşuyor. Saatte 2 bin metreküp akış hızıyla çalışan ve 15 megapaskal gibi yüksek basınç değerlerine dayanıklı kompresör sistemleriyle donatılan yapı, hidrojenin en küçük molekülleri için bile sızdırmaz bir ortam sağlıyor. Bu ölçekteki bir tesisin başarıyla devreye alınması, Çin’in enerji stratejisinde hidrojenin uzun süreli ve güvenli depolanabileceğine dair bir kanıt niteliği taşırken, gelecekteki daha büyük projelerin de kapısını aralıyor.