Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar
Çin, deniz seviyesinden 3.300 metre yükseklikte, Sarı Nehir’in üst kesimlerinde inşa ettiği 2.320 megavatlık dev hidroelektrik santralini tam kapasiteyle faaliyete geçirerek imkansızı başardı. Düşük oksijen ve sert hava koşullarına rağmen tamamlanan bu tesis, güneş ve rüzgar enerjisiyle entegre çalışarak toplamda 31 gigavatlık dev bir enerji kompleksinin kalbi olacak. Milyonlarca hanenin elektriğini karşılayacak olan bu yatırım, Çin’in karbon emisyonunu azaltma ve temiz enerji dönüşümündeki küresel liderliğini bir adım daha öne taşıyor.