SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar

Çin, deniz seviyesinden 3.300 metre yükseklikte, Sarı Nehir’in üst kesimlerinde inşa ettiği 2.320 megavatlık dev hidroelektrik santralini tam kapasiteyle faaliyete geçirerek imkansızı başardı. Düşük oksijen ve sert hava koşullarına rağmen tamamlanan bu tesis, güneş ve rüzgar enerjisiyle entegre çalışarak toplamda 31 gigavatlık dev bir enerji kompleksinin kalbi olacak. Milyonlarca hanenin elektriğini karşılayacak olan bu yatırım, Çin’in karbon emisyonunu azaltma ve temiz enerji dönüşümündeki küresel liderliğini bir adım daha öne taşıyor.

#1
Foto - Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar

Sarı Nehir’in üst kesimlerinde konumlanan santral, 2.320 megavatlık kurulu gücüyle milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede üretim yapabiliyor. Ancak proje yalnızca bir hidroelektrik santral olmanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda daha büyük bir enerji dönüşüm planının parçası olarak hayata geçirilen bu tesis, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisini bir araya getiren entegre bir sistemin merkezinde yer alıyor.

#2
Foto - Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar

Planlanan enerji kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte toplam kapasitenin 31,12 gigavata ulaşması hedefleniyor. Bu da projeyi yalnızca Çin için değil, küresel ölçekte de en büyük yenilenebilir enerji girişimlerinden biri haline getiriyor. Projeyi öne çıkaran bir diğer unsur ise inşa edildiği zorlu şartlar. Yüksek rakım nedeniyle düşük oksijen seviyeleri, sert hava koşulları ve lojistik zorluklar, süreci oldukça karmaşık hale getirdi. Buna rağmen santralin tüm üniteleri başarıyla tamamlanarak ulusal elektrik şebekesine bağlandı ve tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

#3
Foto - Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar

Bu dev yatırım, Çin’in artan enerji talebini karşılamanın yanı sıra karbon emisyonlarını azaltma hedefleri açısından da kritik bir rol oynuyor. Uzun mesafeli iletim hatlarıyla desteklenen proje, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte ve verimli şekilde kullanılmasına örnek gösteriliyor.

#4
Foto - Dağların içini oyup imkansızı başardılar: 3 bin 300 metre rakımda dev enerji canavarını uyandırdılar

Çin, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik kapasitesine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Bu tür projelerle hem enerji üretiminde gücünü artırmayı hem de temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı sürdürüyor.

+90 (553) 313 94 23