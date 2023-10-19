Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırı sonrası Türkiye ve dünya İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Ünlüler camiası da katliama sessiz kalmadı. Oyuncu Cem Uçan, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun..." dedi.