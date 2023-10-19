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Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

2023-10-19 13:26:49
Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırı sonrası Türkiye ve dünya İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Ünlüler camiası da katliama sessiz kalmadı. Oyuncu Cem Uçan, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun..." dedi.

#1
Foto - Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 478 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 12 bini aştığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hastanelere ulaşan bilgilere yer verildi.

#2
Foto - Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 3 bin 478'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının ise 12 bini aştığı kaydedildi.

#3
Foto - Ünlü oyuncu Cem Uçan, o alçaklık karşısında çılgına döndü! Bu bir şerefsizlik, namussuzluk

İsrail güçlerinin bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria'da da 62 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, Batı Şeria'da yaralananların ise 1300 olduğu paylaşıldı.

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