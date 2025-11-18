Haber Merkezi Giriş Tarihi: Telefon güncellemelerini vaktinde yapmıyorsanız dikkat! Dolandırılabilirsiniz
Akıllı telefon kullanıcılarının güncellemeleri ortalama bir hafta geciktirmesi, siber suçlular için ciddi bir fırsat oluşturuyor. Üreticiler tarafından hızla kapatılan güvenlik açıkları, güncellenmeyen cihazlarda açık hedef hâline gelirken, her gün yüzlerce kişinin kişisel verisi saldırganların eline geçiyor. Posta.com yazarı Murat Gülderen de konuya ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.