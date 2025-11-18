Telefon güncellemelerini vaktinde yapmıyorsanız dikkat! Dolandırılabilirsiniz

KAPISI AÇIK EV GİBİ Yani yayınlanan her güncelleme, aslında kullanıcıyı habersiz bir şekilde yaklaşan bir saldırıdan koruyan sessiz bir ‘siper’ görevi görüyor. Bu nedenle hacker’lar en çok güncelleme yapmayanları hedef alıyor. Siber saldırı raporları, hacker’ların özellikle eski yazılım kullanan cihazlara yöneldiğini gösteriyor. Çünkü yamalanmamış açıklar, saldırganlar için ‘kapısı açık bir ev’ kadar cazip bir ortam sunuyor. TELEFON ELE GEÇİRİLİYOR Güncelleme yapmayan telefonlarda kötü amaçlı yazılımlar çok daha hızlı yayılıyor, bankacılık uygulamaları daha kolay manipüle ediliyor, WhatsApp, SMS ve e-posta dahil tüm iletişim kanalları takip edilebiliyor, kamera ve mikrofon uzaktan aktif edilebiliyor. Özetle telefon tamamen ele geçirilebiliyor. Uzmanlara göre siber saldırıların büyük bölümü, yayınlanan güncelleme ile kapatılan açıkların yamalanmamış sürümlerde kalması nedeniyle gerçekleşiyor.