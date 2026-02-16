Ünlü basketbolcudan, skandal ötesi “İsrail” açıklaması! Yok artık LeBron James
NBA yıldızı LeBron James'in İsrail hakkındaki açıklamaları büyük tepki çekti.
NBA yıldızı LeBron James'in İsrail hakkındaki açıklamaları büyük tepki çekti.
Yıldız basketbolcunun, "Umarım İsrail'deki insanlara sadece sporda değil, genel olarak hayatta da daha iyi olmaları için ilham veririm. Umarım bir gün oraya gidebilirim. Orasıyla ilgili sadece harika şeyler duydum" şeklindeki sözleri tartışmaya yol açtı.
Nba yıldızı LeBron James'in İsrail hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada isyana sebep oldu. James, katıldığı bir etkinlikte katil İsrail'e ilişkin, "Umarım bir gün oraya gidebilirim. Dediğim gibi, oraya hiç gitmedim ama harika şeyler duydum." ifadelerini kullandı.
Yıldız basketbolcunun sözlerine kısa sürede eleştiriler yükseldi. LeBron James cephesinden konuya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23