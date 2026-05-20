Eski NATO generali başbakan oldu, gözünü Türkiye’ye çevirdi! Gizemli anlaşmadaki potansiyel gün yüzüne çıkacak

Bulgaristan'da 19 Nisan'daki genel seçimlerin ardından parlamentodan güvenoyu alarak tek başına iktidara gelen İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev, halkın oligarşiyle mücadele ve ekonomik reform gibi devasa beklentileri altında görevine başladı. Siyaset uzmanları, eski bir NATO generali olan Başbakan Radev'in içerideki popülist baskıları ve Ukrayna savaşı eksenli muhalefeti aşabilmek adına diplomatik hamlelere sarılacağını ve bu doğrultuda Türkiye ile ilişkilerin hayati bir önem kazanacağını belirtiyor. Radev’e yakın kurmayların, Türkiye ile geçmişte imzalanan ancak bugüne kadar bilinçli bir şekilde gölgede bırakıldığını savundukları BOTAŞ enerji anlaşmasındaki devasa potansiyeli yeni dönemde stratejik bir başarı hikayesine dönüştürmek için sabırsızlandığı kaydediliyor.