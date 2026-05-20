Eski NATO generali başbakan oldu, gözünü Türkiye’ye çevirdi! Gizemli anlaşmadaki potansiyel gün yüzüne çıkacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bulgaristan'da 19 Nisan'daki genel seçimlerin ardından parlamentodan güvenoyu alarak tek başına iktidara gelen İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev, halkın oligarşiyle mücadele ve ekonomik reform gibi devasa beklentileri altında görevine başladı. Siyaset uzmanları, eski bir NATO generali olan Başbakan Radev'in içerideki popülist baskıları ve Ukrayna savaşı eksenli muhalefeti aşabilmek adına diplomatik hamlelere sarılacağını ve bu doğrultuda Türkiye ile ilişkilerin hayati bir önem kazanacağını belirtiyor. Radev’e yakın kurmayların, Türkiye ile geçmişte imzalanan ancak bugüne kadar bilinçli bir şekilde gölgede bırakıldığını savundukları BOTAŞ enerji anlaşmasındaki devasa potansiyeli yeni dönemde stratejik bir başarı hikayesine dönüştürmek için sabırsızlandığı kaydediliyor.

Bulgaristan'da 19 Nisan'daki genel seçimlerin ardından, 8 Mayıs'ta parlamentoda güvenoyu alan İlerici Bulgaristan Koalisyonunun lideri Rumen Radev'in önderliğindeki hükümet, kapsamlı reform beklentileri ve toplumsal taleplerin yoğunlaştığı bir dönemde göreve başladı. Gallup International Balkan'da Politik Analiz ve Tahminler Direktörü Prof. Dr. Rosen Stoyanov, Başbakan Radev'in siyasi meşruiyetini güçlendirmek amacıyla diplomatik girişimlere ağırlık vereceğini söyledi. Stoyanov, ABD yönetimiyle hızlı temas arayışının da sürpriz olmayacağını kaydetti.

Yeni yönetim döneminde Bulgaristan-Türkiye ilişkilerindeki en kritik başlıklardan birinin BOTAŞ anlaşması olacağını belirten Stoyanov, "Radev'e yakın isimler, bu anlaşmanın şimdiye kadar yeterince kullanılmamış, hatta bazılarına göre bilinçli şekilde değerlendirilmemiş büyük bir potansiyele sahip olduğunu ileri sürüyor." dedi.

Stoyanov, BOTAŞ anlaşmasına ilişkin olası yeniden müzakere sürecinin Radev açısından önemli bir siyasi başarı alanı olabileceğini belirterek Türkiye'nin bu konudaki tutumunun belirleyici olacağını ifade etti.

Enerji işbirliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun da önem taşıdığına dikkati çeken Stoyanov, Bulgaristan'ın NATO çerçevesinde özellikle güney sınırındaki müttefikleriyle yakın işbirliği yürütmek zorunda olduğunu ifade etti.

Stoyanov, eski bir NATO generali olan Radev'in bu süreçte hem ulusal güvenliği güçlendirmek hem de bölgesel güvenlikte daha aktif bir rol üstlenmek durumunda kalacağını belirterek Türkiye ile işbirliğinin bu çerçevede "stratejik ve kaçınılmaz" bir önem taşıdığını vurguladı.

