Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu
Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 4 günlük yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından sarp arazide bitkin halde bulunup hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in ölümüne ilişkin adli soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporunda, genç kadının ölümünün tamamen soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği kesinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli raporda cinayet ya da intihar gibi şüpheli bir bulguya rastlanmaması üzerine soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.