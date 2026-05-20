  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 4 günlük yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından sarp arazide bitkin halde bulunup hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in ölümüne ilişkin adli soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporunda, genç kadının ölümünün tamamen soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği kesinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli raporda cinayet ya da intihar gibi şüpheli bir bulguya rastlanmaması üzerine soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

#1
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Raporda hipotermi ve buna bağlı komplikasyonlar dışında şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

#2
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bitkin halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği aktarıldı.

#3
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

ŞÜPHELİ DURUM BULUNAMADI Gürel'in vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edildiği ancak zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı iddia edildi. Genç mimarın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Kararda, Gürel'in ormana yalnız gittiği ve olay anında genç kadının tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

#4
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

Gürel'in bilgisayarında yapılan incelemede ise olayla doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemediği kaydedildi. Kararda ayrıca, Gürel'den alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.

#5
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

OTOPSİ RAPORUNDAN AYRINTILAR Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Gürel’e radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve ayrıntılı otopsi işlemleri uygulandığı belirtilmiş ve raporda travmatik bir etkene, zehirlenmeye ya da yabancı bir kişinin DNA profiline rastlanmadığı kaydedilmişti.

#6
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

NE OLMUŞTU? Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

#7
Foto - Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti: Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün sonra bulunmuştu

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!
Gündem

Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

MİT'ten Suriye hamlesi
Gündem

MİT'ten Suriye hamlesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
Gündem

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23