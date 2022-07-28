Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? Hangi üniversitenin harcı ne kadar? 2022-2023 Uzaktan eğitim-İkinci öğretim harç ücretleri:

YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bir yandan da tercih ettikleri bölümlerin katkı payı ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. Üniversite harç ücretleri ne kadar? Hangi üniversitenin katkı payı ücretleri ne kadar? ikinci öğretim harç ücretleri ne kadar kaç TL?