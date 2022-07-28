  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
19
Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? Hangi üniversitenin harcı ne kadar? 2022-2023 Uzaktan eğitim-İkinci öğretim harç ücretleri:

2022-07-28 15:30:30
Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? Hangi üniversitenin harcı ne kadar? 2022-2023 Uzaktan eğitim-İkinci öğretim harç ücretleri:

YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bir yandan da tercih ettikleri bölümlerin katkı payı ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. Üniversite harç ücretleri ne kadar? Hangi üniversitenin katkı payı ücretleri ne kadar? ikinci öğretim harç ücretleri ne kadar kaç TL?

#1
Foto - YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için başbakanlığa bağlı YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu ) tarafından harç ücretleri açıklandı. Peki sınavsız ikinci üniversite harç ücretleri ne kadar? İkinci öğretim harç ücretleri ne kadar kaç TL?

YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için başbakanlığa bağlı YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu ) tarafından harç ücretleri açıklandı. Peki sınavsız ikinci üniversite harç ücretleri ne kadar? İkinci öğretim harç ücretleri ne kadar kaç TL?

#2
Foto - Üniversitelerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı harç ücretleri belli oldu. Üniversite harç ücretleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Harç ücretleri; Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

Üniversitelerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı harç ücretleri belli oldu. Üniversite harç ücretleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Harç ücretleri; Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

#3
Foto - İşte 2022-2023 fakülte fakülte üniversite harç ücretleri; TIP FAKÜLTESİ: 961 TL, DİŞ HEKİMLİĞİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ: 804 TL, VETERİNER FAKÜLTESİ: 629 TL, İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ: 654 TL,

İşte 2022-2023 fakülte fakülte üniversite harç ücretleri; TIP FAKÜLTESİ: 961 TL, DİŞ HEKİMLİĞİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ: 804 TL, VETERİNER FAKÜLTESİ: 629 TL, İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ: 654 TL,

#4
Foto - FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ: 463 TL, HUKUK FAKÜLTESİ: 509 TL, İKTİSAT FAKÜLTESİ: 509 TL, İŞLETME FAKÜLTESİ: 509 TL, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ: 509 TL,

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ: 463 TL, HUKUK FAKÜLTESİ: 509 TL, İKTİSAT FAKÜLTESİ: 509 TL, İŞLETME FAKÜLTESİ: 509 TL, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ: 509 TL,

#5
Foto - İLAHİYAT FAKÜLTESİ: 463 TL, İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 463 TL, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ: 105 TL, DEVLET KONSERVATUVARI: 958 TL, TURİZM FAKÜLTESİ: 463 TL,

İLAHİYAT FAKÜLTESİ: 463 TL, İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 463 TL, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ: 105 TL, DEVLET KONSERVATUVARI: 958 TL, TURİZM FAKÜLTESİ: 463 TL,

#6
Foto -

#7
Foto -

#8
Foto -

#9
Foto -

#10
Foto -

#11
Foto -

#12
Foto -

#13
Foto -

#14
Foto -

#15
Foto -

#16
Foto -

#17
Foto -

#18
Foto -

Bakan Varank’tan FOX TV’ye çok sert tepki: Dünyanın en ahlaksız medyası...
Gündem

Bakan Varank’tan FOX TV’ye çok sert tepki: Dünyanın en ahlaksız medyası...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimcilik tavsiyesi verdiği bir konuşmayı kırparak algı oluşturan FOX TV ve muhalefet..
Ankapark'ı harabeye çevirdi! Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Siyaset

Ankapark'ı harabeye çevirdi! Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Algı belediyeciliğinden öteye geçemeyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa’nın en büyük tematik parkı olan ANKAPARK’ı sırf siya..
Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması: Büyük sıkıntı olacak
Spor

Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması: Büyük sıkıntı olacak

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tez..
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar güne 17,9040 liradan, avro ise güne 18,2970 liradan başladı.

Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ile çatışmaya hazırız
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ile çatışmaya hazırız

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu belirterek "ABD ile herhangi bir as..
Mircea Lucescu'dan Vladimir Putin tezahüratı tepkisi
Spor

Mircea Lucescu'dan Vladimir Putin tezahüratı tepkisi

Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine neden olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23