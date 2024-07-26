2024-07-26 09:51:58 UNESCO tescilledi! Yiyenler dikkat! Meğer taş gibi yoğurdun sırrı buymuş: Yapan tek kişi Kayseri'de...
Eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ne özgü olan, yoğurdun süzülerek muhafaza edilmesini sağlayan dorak taşı, yörenin son ustası İsmail Yıldız tarafından üretilmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan o yerde yöre halkınca bilinen ve kullanan dorak taşı, içine konulan yoğurda farklı aroma katmasıyla öne çıkıyor.