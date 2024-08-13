UMKE, lojistik üstleriyle yaşamı, umudu ve sevinci taşıyor

Aynı zamanda lojistik faaliyetler de gerçekleştirerek, 81 ilden Hatay'a gönderilen tüm malzemeleri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurmuş olduğumuz çadırlarda geçici depolama alanları oluşturduk ve gelen tüm malzemelerin kabulünü bu depolara yaptık. Sonra acil müdahale üniteleri, sahra hastaneleri ve medikal kurtarma ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını bu depolardan karşıladık. Burada bu büyük lojistik faaliyetlerini ekibimizin büyük bir özveri ve gayretiyle gerçekleştirdik. Bizim burada yapmış olduğumuz UMKE lojistik zincirinin her bir halkası bir sonraki halkaya yaşam taşıdı. UMKE lojistiği dediğimiz zaman karmaşık bir yapıla sahip ve çok önemli. Çünkü lojistik zincirinin her bir halkası, kendisinden sonra gelen halkaya yaşamı taşıdı, insanlara umudu taşıdı ve insanlara sevinci taşıdı. Bu noktada çok ehemmiyetli bir vazife işi gördük. Arka planda belki görünmeyebilir ama arkadaşlarımız gerçekten afet bölgesinde çok güzel işler yaptı” şeklinde konuştu