2024-08-13 12:54:25 UMKE, lojistik üstleriyle yaşamı, umudu ve sevinci taşıyor
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 21 yıl önce kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), illerde kurduğu lojistik üstleriyle her türlü afete karşı hazır bir şekilde bekliyor. Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurulan lojistik deposunda araçlar, ambulanslar, acil tıbbi malzemelerin yanı sıra tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler, hastanelerde kullanılacak tıbbi ilaçlar ve sarf malzemeleri hazır bir şekilde bekletiliyor. Yurt içi ve yurt dışındaki olağan dışı olaylar ve afet durumlarına en kısa sürede araç, ekip ve tıbbi malzemeleri ile müdahale edebilmek için hazırlanan Kastamonu UMKE, lojistik deposunda tam donanımlı sahra hastanesi için gerekli tüm malzemeleri de hazır bekletiyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde de görev alan UMKE, Türkiye'nin dört bir yanına kurduğu lojistik üstleriyle insanlara yaşamı, umudu ve sevinci taşıyor.