Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı, sektörün gözünü yeni pazar arayışına çevirdi

Sin, çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin ürettiği yaş meyve sebzenin kaliteli olduğunu vurgulayan Sin, şunları kaydetti: "Ülkemiz sebze üretiminde dünyada 4'üncü, meyvede ise 5'inci durumda. Ülkemiz bu ürünlerin korunmasında da iyi durumda. Güzel soğuk hava depolarına sahibiz. Bu yıl Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edildi. Bu yılı iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ülkemiz bunu yapacak güçte. Yeni başarı hikayeleri yazmak için bunları yapmamız lazım. Ayrıca mevcut pazarlarımızı koruyup, alternatif pazarlara ulaşmamız gerekiyor."