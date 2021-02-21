2021-02-21 11:42:13 Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı, sektörün gözünü yeni pazar arayışına çevirdi
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, geçen yıl yaş meyve ve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sektörün 2020 yılında 2 milyar 730 milyon dolar ihracat yaptığını anımsatan Sin, "Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında Kovid-19 sürecinde tarım işçileri tarlaya, bahçeye gitti. Üretimde bir sıkıntı olmadı. Bu salgına rağmen ülkemize önemli döviz girdisi sağladık." diye konuştu.