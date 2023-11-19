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Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

2023-11-19 08:56:26
Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir vahşete imza atan İsrail'in, uluslararası medyayı manipüle etmek için servis ettiği videolara artık destekçisi niteliğindeki medya grupları da inanmıyor. İngiltere merkezli yayın yapan BBC News televizyonu, İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin karargah olduğu yönünde dolaşıma soktuğu videodaki çelişkileri ortaya çıkaran mini bir belgesel yayımladı. Belgeselde; İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın komuta merkezi olduğuna yönelik "Hiçbir destekleyici kanıt bulamadığı ve paylaşamadığı" açıkça ifade edildi.

#1
Foto - Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

Gazze'de, İsrail eliyle gerçekleşen sistematik soykırım her gün katlanarak devam ediyor. Savaş hukukunu çiğneyerek hastanelere dahi saldıran İsrail'in, vahşetini meşru göstermek için servis ettiği videolardaki çelişkiler ve yalanlar artık uluslararası medya tarafında da dillendirilmeye başlandı.

#2
Foto - Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

BBC'nin bölgedeki çatışmaları haberleştirirken, Gazze'de öldürülenler için "öldü", İsrail'dekiler içinse "öldürüldü" ifadesi kullanan BBC bile, İsrail'in, Şifa Hastanesi'ni işgalini meşru göstermek için servis ettiği videodaki yalanları gün yüzüne çıkartan mini bir belgesel yayımladı.

#3
Foto - Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

KANIT YOK BBC, Şifa hastanesinin Hamas'ın ana karargahı olduğuna yönelik, İsrail'in kanıt olarak sunduğu videosundaki çelişkileri ortaya çıkardı. 2 dakika 17 saniyelik videoda, İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin karargah olarak kullanıldığına dair inandırıcı bir kanıt ortaya koymadığı ve paylaşamadığına dikkat çekildi.

#4
Foto - Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

Belgeselde şu ifadelere yer verildi: "İsrail, Şifa Hastanesi'ni, Hamas'ın ana karargahı olarak tanımlıyor. BBC'nin hastanede çekim yapmasına sadece İsrail'in gösterdiği yerlerde müsaade edildi. İDF'nin paylaştığı video ile BBC'nin çektiği görüntüler tam olarak eşleşmiyor."

#5
Foto - Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

İNANDIRICILIKTAN UZAK İsrail'in inandırıcılıktan uzak kanıtlar sunduğunun belirtildiği belgeselde, "Bu videoda gördüklerimiz Hamas'ın hastaneyi operasyonel komuta merkezi olduğu açıklamasıyla eşleşmiyor.

#6
Foto - Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor! Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

İsrail bu hastanenin bir komuta merkezi olduğu konusunda ısrarcı. Ama destekleyici kanıt bulamıyor ya da paylaşamıyor" ifadelerine yer verildi.

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