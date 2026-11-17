Uluslar Ligi'nde küme düştük... Türkiye resmen B ligi'nde!
Yunanistan - Sırbistan maçının ardından Uluslar A Ligi'nde 0 çeken A Milli Takım'ın lig düşmesi artık kesinleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan - Sırbistan maçının ardından Uluslar A Ligi'nde 0 çeken A Milli Takım'ın lig düşmesi artık kesinleşti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçlar öncesinde A Milli Takım'ın Fransa'ya mağlup olması durumunda A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynaması iki maçtan çıkacak sonuca bağlıydı. Bunlardan ilkinde Çekya'nın Hırvatistan'a karşı yenilmesi ve ardından Sırbistan'ın da Yunanistan'a en az 5 farklı kaybetmesi gerekiyordu.
Çekya'nın Hırvatistan'a 2-1 kaybetmesinin ardından ilk ihtimal gerçekleşti. Ancak Sırbistan, Yunanistan'a 5 farklı yenilmediği için Milli Takım'ın küme düşmesi kesinleşti.
Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden Milliler, 6 maçta 6 yenilgiyle grubu 0 puanda tamamladı. Fransa, İtalya ve Belçika'ya kaybeden Milli Takım 4 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.
A Milli Takım, Mart ayından itibaren EURO 2028 Elemeleri maçlarına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2028 Elemeleri'ndeki grup rakiplerinin kesinleşeceği kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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