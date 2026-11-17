Sızdırıldığı öne sürülen bilgiler arasında gizli bir İHA biriminin personel sayısı ve yapılanması, operasyon kabiliyetleri, deneme faaliyetleri ve silah sistemlerine ilişkin ayrıntılar da bulunuyor. Indian Express'in aktardığı iddianameye göre subayın, gönderilen müstehcen bir fotoğrafın ardından gizli savaş planına ait bir sayfayı paylaştığı ve her yeni fotoğraf karşılığında başka bir sayfa göndermeyi teklif ettiği öne sürüldü. Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri de casus yazılım talebi oldu. Kadının, subaydan emrindeki beş personelin telefon ve diğer iletişim cihazlarına zararlı yazılım yüklemesini istediği belirtildi.