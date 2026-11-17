Şoke eden casusluk skandalı: Üst düzey komutan, savaş planlarını müstehcen fotoğraf karşılığında sızdırmış
Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Kanat Komutanı Manorath Singh Sabharwal'ın, sosyal medyada Pakistan istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadının kurduğu tuzağa düşerek kritik askeri sırları sızdırdığı ortaya çıktı. Delhi polisi tarafından hazırlanan iddianameye göre subay, gönderilen müstehcen fotoğraflar karşılığında Leh Hava Üssü'nün kapasitesini, İHA operasyonlarının ayrıntılarını ve gizli savaş planlarını WhatsApp üzerinden karşı tarafa aktardı. Şüpheli kadının ayrıca subaydan emrindeki personelin telefonlarına casus yazılım yüklemesini talep ettiği belirlenirken, olay ülkenin güvenlik kurumlarında deprem etkisi yaptı.