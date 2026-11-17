Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerin ardından şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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