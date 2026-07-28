Türkiye'nin doğalgazına konacaklar: Göz göre göre gasp edecekler

Türkiye'nin itirazı iki temel gerekçeye dayanıyor. İlk olarak Ankara, Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı sınırları içinde kendi izni olmadan hiçbir yabancı ülke veya enerji şirketinin faaliyet gösteremeyeceğini belirtiyor. İkinci olarak ise GKRY'nin tüm Kıbrıs'ı temsil etmediğini, bu nedenle ada çevresindeki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin onayı olmadan karar alamayacağını savunuyor.