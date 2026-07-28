Türkiye'nin doğalgazına konacaklar: Göz göre göre gasp edecekler
Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim fitili ateşlendi. Türkiye'nin haklarının bulunduğu sahada doğalgaz çıkarılacak. Taraflar anlaşmaya vararken teknik detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim fitili ateşlendi. Türkiye'nin haklarının bulunduğu sahada doğalgaz çıkarılacak. Taraflar anlaşmaya vararken teknik detaylar belli oldu.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, TotalEnergies ve Eni, Güney Kıbrıs sularındaki Blok 6’daki Cronos gaz sahasının geliştirilmesi için nihai yatırım kararını aldı. Ortaklar 2028’de üretime başlamayı ve gazı Mısır’daki Damietta LNG terminali üzerinden Avrupa’ya ihraç etmeyi planlıyor.
Fransız enerji şirketi TotalEnergies, İtalyan enerji şirketi Eni ile ortak olduğu Güney Kıbrıs açık deniz Blok 6’da 2022’de keşfedilen Cronos gaz sahasının geliştirilmesi için Nihai Yatırım Kararı aldıklarını açıkladı.
Açıklamaya göre, Güney Kıbrıs kıyılarının yaklaşık 185 kilometre Güneybatısında, derin açık deniz sularında yer alan Cronos, dört denizaltı kuyusu aracılığıyla geliştirilecek. Gaz, Kıbrıs sularından Mısır’a denizaltı boru hattıyla taşınacak, burada Damietta LNG terminalinde sıvılaştırıldıktan sonra Avrupa’ya ihraç edilecek.
Üretime başlanması 2028’de beklenen sahada yılda yaklaşık 2,8 milyon ton LNG’ye eşdeğer gaz üretilecek. Bunun yarısı TotalEnergies tarafından pazarlanacak.
otalEnergies Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné yaptığı açıklamada, “Kıbrıs ve Mısır hükümetlerinin desteğiyle Eni ile birlikte bu yeni projeyi başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs’ın ilk gaz geliştirme projesi olarak Cronos, Mısır’ın altyapısından yararlanarak Doğu Akdeniz’de yeni bir bölgesel gaz merkezi oluşumunu destekleyecektir. Akdeniz’deki bu yeni gaz güzergâhı, LNG tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacaktır” dedi.
TotalEnergies’in ayrıca Kıbrıs Adası sularında Blok 11’de yüzde 50, Blok 7’de yüzde 50, operatör ve Blok 8’de yüzde 40 hissesi bulunuyor. Kaynak: TotalEnergies ve Eni, Cronos gazını 2028’de Avrupa’ya taşıyacak
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak ilan ettiği ruhsat sahalarını hukuken geçerli kabul etmiyor. Ankara, hem kendi kıta sahanlığında hem de Kıbrıs Türklerinin ortak hak sahibi olduğu deniz alanlarında GKRY'nin tek başına hidrokarbon arama, sondaj ve üretim faaliyetleri yürütme yetkisi bulunmadığını vurguluyor.
Türkiye'nin itirazı iki temel gerekçeye dayanıyor. İlk olarak Ankara, Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı sınırları içinde kendi izni olmadan hiçbir yabancı ülke veya enerji şirketinin faaliyet gösteremeyeceğini belirtiyor. İkinci olarak ise GKRY'nin tüm Kıbrıs'ı temsil etmediğini, bu nedenle ada çevresindeki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin onayı olmadan karar alamayacağını savunuyor.
Bu çerçevede Türkiye ve KKTC, enerji kaynaklarının iki halkın ortak malı olduğunu ifade ederek arama, üretim ve gelir paylaşımı süreçlerinin ortak bir mekanizma üzerinden yürütülmesini talep ediyor. Ankara'nın mevcut politikası da Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının korunması ve Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarının güvence altına alınması esasına dayanıyor.
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