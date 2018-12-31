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Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor

  • Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yılın son hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Dağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, telesiyej kullanmak isteyen vatandaşlar en az yarım saat sıra beklemek zorunda kaldı.

  • Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşını fırsat bilen tatilcilere, hafta sonu günübirlikçiler de eklenince yoğunluk oluştu.

  • Uzun kuyrukların oluştuğu Milli Parklar girişinde ek gişe açıldı.

  • Karayolları ekipleri, yol boyuncu kar temizleme çalışması yaparken, jandarma da zincir takmayan araç sürücülerini uyardı.

  • Bazı vatandaşlar Sarıalan bölgesinde piknik yaparken, ziyaretçilerin büyük çoğunluğu kayak yapmayı tercih etti.

  • Kayak yapmak ya da Uludağ'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu.

  • Ücretinin 30 lira olduğu telesiyeje gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çalışanlar aralıksız mesai yaptı.

  • Uludağ'da termometreler öğle saatlerinde eksi 8 dereceyi gösterirken, kar kalınlığı da 77 santimetre olarak ölçüldü.

  • Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor

  • Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor

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