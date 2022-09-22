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Uludağ'da kar sürprizi

2022-09-22 17:01:48
Uludağ'da kar sürprizi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

#1
Foto - Uludağ'da kar sürprizi

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

#2
Foto - Uludağ'da kar sürprizi

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Uludağ'da kar sürprizi

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

#4
Foto - Uludağ'da kar sürprizi

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

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