Uludağ ile Palandöken’in papucunu dama attı
Giriş Tarihi:

Uludağ ile Palandöken'in papucunu dama attı

Bitlis'te okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kentte bulunan El Aman ve Erhan Onur Güler Kayak tesislerinde yoğunluk yaşandı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, tatili fırsat bilen vatandaşlar ve öğrenciler kayak merkezlerine akın etti. Hafta sonunu da tatille birleştiren aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren kayak tesislerine gelerek pistlerde kaymanın keyfini çıkardı.

Kayak, kızak ve snowboard yapan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi. Tesislerde zaman zaman yoğunluk oluşurken, görevliler vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirleri aldı.

Yetkililer, yarıyıl tatili boyunca kayak tesislerinde hareketliliğin devam etmesini beklediklerini belirterek, ziyaretçilere kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bitlis'te kış turizminin önemli noktalarından biri olan kayak tesisleri, yarıyıl tatilinde de kentin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, tatil boyuna 8-15 yaş grubu öğrencilere kayak kursu verileceğini belirtti. Elkatmış yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte kayak tesislerimiz oldukça dolmuş durumda. Özellikle Elaman Hanı kayak tesisimiz ulaşım noktasında da kolaylıklar sağladığı için civar ilçeler ve illerden oldukça rağbet gören bir tesis. Aynı şekilde merkezden bulan kayak tesisimiz de 2 haftadır açmış bulunmaktayız.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte tesislerimizde snowtrack aracımızla düzeltme işlemlerimizi başlattık. Burada bulunan tesislerimizin 3 tanesini hemen açtık. Şu an bulunduğumuz yerde kızak tesisimiz var. Sol tarafımızda alp disiplini var. Hemen ilerisinde de kayaklı koşu tesisimiz bulunmaktadır.

Sömestri tatilinin başlamasıyla birlikte yine Gençlik Spor İl Müdürü olarak aktif şekilde kayak kurslarımız devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızı, kayak severlerimizi bu tesislerimize davet ediyoruz. Ayrıca 15 günlük yarıyıl tatilinde kayak kursları açarak, 8-15 yaş grubu öğrencilere kayak temel eğitim kursları vereceğiz."

