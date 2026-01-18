  • İSTANBUL
12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!
IHA Giriş Tarihi:

12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

Düzce'de yaşayan 12 yaşındaki Hasan Emre Özkul, 8 yıldır nedeni bilinmeyen öksürüyor.

#1
Foto - 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Hasan Emre Özkul'un 4 yaşındayken başlayan öksürük şikayeti, son 4 yılda şiddetlenerek krizlere dönüştü.

#2
Foto - 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

"8 YILDIR ÖKSÜRÜK KRİZLERİ VAR" Anne Emine Özkul, oğlunun hastalığına tıbbi olarak bir türlü çare bulunamadığını söyledi.

#3
Foto - 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

Çocuğunun okul hayatına sağlıklı devam edemediğini belirten anne Özkul, "Yıllardır gece, gündüz bu durumu yaşıyoruz. Çocuğum okul hayatına sağlıklı devam edemiyor. Bu öksürük çok küçük yaşta başladı. 8 yıldır öksürük krizleri var ama son 4 yıldır bu şekilde fazlalaştı. Alerji dediler, 3 alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Tıbbi olarak bir şey yapamadılar. Sadece deneme ilaçlar veriyorlar. O ilaçlar kortizonlu ağır ilaçlar. Çocuğumu sağlık olarak da etkilemeye başladı." dedi.

#4
Foto - 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

NEDENİ BULUNAMAYAN ÖKSÜRÜK EĞİTİM HAYATINI ETKİLİYOR Oğlunun derslerinde eskiden çok başarılı olduğunu ancak hastalığı nedeniyle notlarının düştüğünü ifade eden Özkul, "Benim çocuğum zayıf bir çocuktu. Kilo aldı. Oyun oynayamıyor. Futbolu çok seviyor, futbol oynayamıyor. Benim çocuğum bu şekilde çocukluğunu yaşayamıyor. Ortaokula başladığında ilk 10 öğrenci ilk 20 öğrenci içindeydi. Şuanda ders notları maalesef git gide düşüyor. Buna rağmen kendisi mücadele ediyor. Derslerini bırakmıyor." diye konuştu.

#5
Foto - 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

"NEREYE GÖTÜRECEĞİMİ BİLMİYORUM" Gittikleri hastane tecrübelerini de anlatan Özkul, şöyle konuştu: "Alerji doktorları çocuğumda alerjik bir durum olmadığını söylediler. En son gittiğim alerji doktoru da alerjik durumun bu şekilde olmayacağını söyledi. Çocuk göğüs doktoruna götürdüm. Çok zor buldum. Maalesef ülkemizde çocuk göğüs doktoru çok nadir. Onda da nefes borusunun yumuşak dokuda olduğu söylendi. Ben tıbbi olarak bilmiyorum ama boğazda yaprak bir bölüm varmış. Onun bir tık büyük olduğu söylendi. Ben gerekiyorsa ameliyat edilmesini istedim. Ameliyatlık bir durum olmadığı söylendi. Kulak, burun, boğaz tarafından kurula girdi ve tahlillerin temiz olduğu söylendi. Artık çaresiz kaldım. Büyükşehire, Hacettepe ya da Marmara Üniversitesi hastanelerine gitmem söylendi. Ben nereye götüreceğimi de bilmiyorum, kime gideceğimi de bilmiyorum çünkü bütün doktorlara götürdüm. Artık ben de konuşurken oğlum bu haldeyken tıkanıyorum. Gece, gündüz bu şekildeyiz."

#6
Foto - 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı!

"VÜCUDUNDA FARKLI BİR CİSİM OLABİLİR" Çocuğunun sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Özkul, "Sadece bir doktor vücudunda farklı bir cisim olabileceğini söyledi. Bunun araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. "BU ÖKSÜRÜK BENİ GECE DE UYUTMUYOR" Hastalığı nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldığını dile getiren Hasan Emre Özkul ise, "Bu öksürük benim normal yaşamamı etkiliyor, hayatımı etkiliyor. Derslerimde ve birçok aktivitemde geriletiyor. En sevdiğim oyun olan futbol dahi oynayamıyorum. Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. Çözüm bulamıyorlar. Kortizonlu ilaçlar bana kilo aldırdı. Dışarı çıkamadığım için kilo aldım." dedi.

