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Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Birçok ülke yer altında kalan saklı zenginliklerini ortaya çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Son gelen haberlere göre büyük bir keşfe imza atıldı.

#1
Foto - Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Karayipler’in önemli aktörlerinden Dominik Cumhuriyeti, küresel teknoloji ve savunma sanayisinde dengeleri değiştirebilecek çapta bir keşfe imza attı. Ülkenin güneybatısındaki Pedernales bölgesinde yürütülen ilk incelemeler, 150 milyon tondan fazla nadir toprak elementi rezervinin varlığını ortaya koydu.

#2
Foto - Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından duyurulan bu gelişme, yarı iletkenlerden havacılığa kadar pek çok stratejik sektörde hayati önem taşıyan 17 farklı metali içeriyor.

#3
Foto - Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Yetkililer, rezerv miktarının kesinleştirilmesine yönelik saha çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı, resmi sertifikasyon sürecini ise önümüzdeki yılın başında sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu yasal belgelendirme aşaması, büyük ölçekli üretim ve rafinasyon faaliyetlerine geçişte en kritik eşiği oluşturuyor.

#4
Foto - Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Nadir toprak elementleri elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve modern savunma sistemleri gibi geleceğin teknolojilerinde ana bileşen olarak konumlanıyor. Küresel ölçekte bu minerallere yönelik talebin hızla tırmandığı bir dönemde gelen bu haber, uluslararası madencilik sektörünün dikkatini Karayipler'e çevirdi. Uzmanlar, söz konusu rezervin ekonomik olarak üretilebilir miktarının ayrıntılı analizlerle netleşeceğini belirtirken, mevcut potansiyelin bile ülkeyi kritik mineraller piyasasında önemli bir oyuncu yapabileceğini öngörüyor.

#5
Foto - Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Dominik Cumhuriyeti yönetimi, keşfin ekonomik getirisini maksimize etmek ve üretim takvimini belirlemek amacıyla planlama sürecini hızlandırdı. Daha önce doğal kaynakların işletilmesi amacıyla kurulan devlet destekli madencilik şirketi, yeni rezervin ülke ekonomisine uzun vadeli katkılarını raporlamak üzere görevlendirildi. Kritik minerallere yönelik küresel jeopolitik rekabetin kızıştığı bu dönemde, ülkenin önümüzdeki yıllarda uluslararası teknoloji ve madencilik devlerinden büyük yatırımlar çekmesi bekleniyor.

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