Ülkeyi zengin edecek keşif: 150 milyon tonluk dev rezerve ulaşıldı

Nadir toprak elementleri elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve modern savunma sistemleri gibi geleceğin teknolojilerinde ana bileşen olarak konumlanıyor. Küresel ölçekte bu minerallere yönelik talebin hızla tırmandığı bir dönemde gelen bu haber, uluslararası madencilik sektörünün dikkatini Karayipler'e çevirdi. Uzmanlar, söz konusu rezervin ekonomik olarak üretilebilir miktarının ayrıntılı analizlerle netleşeceğini belirtirken, mevcut potansiyelin bile ülkeyi kritik mineraller piyasasında önemli bir oyuncu yapabileceğini öngörüyor.