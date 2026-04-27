  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin! Ayasofya’da dev restorasyon! Kubbe çelik sistemle kapatılıyor Mide sorunlarıyla uğraşıyordu: Dünyaca ünlü yıldız şifayı Türk içeceğinde buldu! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 3150 lira değişecek Osmanlı arşivinde tarihi keşif: İlk kez ortaya çıktı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü şefin test sonucu belli oldu! Savaşta düşmanın kabusu olacak: Türk zırhlısına ‘elektrik’ dopingi! Isı yok, ses yok, kaçış yok Bir ilimizde toprak resmen para kusuyor! Yerin altında büyük bir servet var AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin'den '27 Nisan e-muhtıra' mesajı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Ülkeyi havalara uçuracak keşif: 1,5 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Birçok ülke yer altı madenlerini çıkarmak için büyük yatırımlara imza atarken son yapılan altın keşfi gündeme oturdu.

#1
Hindistan’ın Odisha eyaletinde gerçekleştirilen jeolojik araştırmalar neticesinde, bölgede 10 ila 20 metrik ton arasında altın bulunduğu tahmin ediliyor.

#2
Odisha, demir cevheri, boksit ve kromit gibi minerallerde ülkede önde gelen bir bölge konumunda. Bu yeni keşfin, bölgenin ekonomik potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

#3
Altın rezervleriyle ilgili sondaj ve arama çalışmaları, başta Deogarh olmak üzere, Keonjhar, Sundargarh, Nabarangpur, Angul ve Koraput bölgelerinde yoğunlaştı.

#4
Deogarh’daki ilk maden bloğunun açık artırma yöntemiyle ihale edildiği açıklanırken, Hindistan Maden Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni keşfin, altın ithalatında tam bir bağımsızlık sağlamasa da ülke içinde stratejik bir üretim artışı yaratacağı vurgulandı.

#5
Eyaletin güncel kaynak verilerine göre Odisha, Hindistan’ın kromit rezervlerinin yaklaşık yüzde 96’sına, boksit varlıklarının yüzde 52’sine ve demir cevherinin ise yüzde 33’üne sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muş'ta deprem
Gündem

Muş'ta deprem

Muş'un Bulanık ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki gü..
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!
Spor

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın zaferi ile son buldu...
Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok
Gündem

Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Washington ve Tahran hattında yürütülen muhtemel anlaşma süreçlerine ilişkin Arap dünyasının kaygılarını dile getir..
Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor
Gündem

Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor

Beykoz’da Kılıçlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi...
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23