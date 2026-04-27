Ülkeyi havalara uçuracak keşif: 1,5 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu
Birçok ülke yer altı madenlerini çıkarmak için büyük yatırımlara imza atarken son yapılan altın keşfi gündeme oturdu.
Hindistan’ın Odisha eyaletinde gerçekleştirilen jeolojik araştırmalar neticesinde, bölgede 10 ila 20 metrik ton arasında altın bulunduğu tahmin ediliyor.
Odisha, demir cevheri, boksit ve kromit gibi minerallerde ülkede önde gelen bir bölge konumunda. Bu yeni keşfin, bölgenin ekonomik potansiyelini daha da artırması bekleniyor.
Altın rezervleriyle ilgili sondaj ve arama çalışmaları, başta Deogarh olmak üzere, Keonjhar, Sundargarh, Nabarangpur, Angul ve Koraput bölgelerinde yoğunlaştı.
Deogarh’daki ilk maden bloğunun açık artırma yöntemiyle ihale edildiği açıklanırken, Hindistan Maden Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni keşfin, altın ithalatında tam bir bağımsızlık sağlamasa da ülke içinde stratejik bir üretim artışı yaratacağı vurgulandı.
Eyaletin güncel kaynak verilerine göre Odisha, Hindistan’ın kromit rezervlerinin yaklaşık yüzde 96’sına, boksit varlıklarının yüzde 52’sine ve demir cevherinin ise yüzde 33’üne sahip.
