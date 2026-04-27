Ayasofya’da dev restorasyon! Kubbe çelik sistemle kapatılıyor

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yapının neredeyse tamamını saran yoğun iskele sistemi, özellikle ana kubbe etrafında kurulan çelik platformlar ve vinç dikkat çekiyor. Bu durum, yalnızca yüzeysel bir onarım değil; yapının statik güvenliğini hedefleyen derin bir müdahalenin sürdüğünü gösteriyor. Kubbe çevresindeki metal taşıyıcı sistem ve hazırlıklar, geçici çatı kaplama sürecinin sahada aktif şekilde ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların bilim kurulları denetiminde sürdüğünü belirterek, restorasyonun planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini açıkladı. Restorasyon kapsamında ana kubbenin dış etkenlerden korunması ve iç mekandaki tarihi mozaiklerin zarar görmemesi amacıyla geçici çelik çatı ve platform sistemleri kuruluyor. Ayrıca kubbe üzerindeki kurşun kaplamaların sökülerek yenilendiği, yapının depreme karşı güçlendirilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.