Savaşta düşmanın kabusu olacak: Türk zırhlısına ‘elektrik’ dopingi! Isı yok, ses yok, kaçış yok

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Nurol Makina, 20'den fazla ülkede kullanılan zırhlı araçlarının en yeni konfigürasyonlarını SAHA 2026'da sergileyecek. Bu kapsamda NMS EWB, NMS-L ve EJDER YALÇIN Ambulans araçları tanıtılacak. NMS EWB 4x4, çeşitli operasyonel gereksinimler için gelişmiş alan ve çok yönlülük sağlamak üzere tasarlandı. NMS aracının daha uzun bir dingil mesafesine sahip konfigürasyonu, bu sayede daha geniş iç bölme ve daha fazla taşıma kapasitesi sunuyor. Genişletilmiş alan, ek ekipman, personel veya belirli görevlere göre uyarlanmış özel modüllerin yerleştirilmesine izin veriyor. İç mekan, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. NMS-L 4x4 ise NMS aracının hafif zırhlı konfigürasyonu olarak 8-10 ton ağırlığıyla geliştirildi. Farklı türdeki operasyonlar için tasarlanan NMS-L, muharebe birliklerine, ateş gücü donanımlarını taşıma görevinden keşif görevlerine kadar çeşitli yetenekler sunuyor. Güvenlik ve modülerliği ön planda tutan tasarımıyla NMS-L, her tür coğrafyada gerçekleştirilecek tüm görevler için hazır durumda bulunuyor. EJDER YALÇIN Ambulans, ana platformun yeteneklerini koruyarak askeri ambulans standartlarına uyum sağlıyor.