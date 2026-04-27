Savaşta düşmanın kabusu olacak: Türk zırhlısına ‘elektrik’ dopingi! Isı yok, ses yok, kaçış yok

TERMAL İZİ DÜŞÜK, SESSİZ Nurol Makina, bu araçların yanı sıra NMS-L aracının yeni nesil elektrikli askeri araca dönüştürülmesiyle ortaya çıkan eNMS-L konfigürasyonunu göreve hazırlıyor. Elektrikli araç teknolojisini askeri alana taşıyan eNMS-L, tamamen elektrikli olarak geliştirildi. Araç düşük termal iz, sessiz çalışma ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek oluşturuyor. eNMS-L Proje Sorumlusu Andaç Kaya, farklı bir bakış açısı ve vizyonu ortaya koyan eNMS-L'nin, bu özellikleriyle geleceğin aracı olduğunu söyledi. Gün geçtikçe fosil yakıtlara bağlı araç kullanımının azalacağına işaret eden Kaya, şöyle konuştu: "Bunun farkındayız ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gündemde daha fazla yer tutmaya başlayacak. Biz de önümüzdeki yıllara hazırlık olarak bu aracı geliştirmek istedik. Tasarım çalışmaları başlayalı 2 yıl kadar oldu. Aracın montajı tamamen bitmiş durumda. Uzun yol ve çevre testlerine giriyor. Bunun dışında faydalı yük entegrasyonları gerçekleştikten sonra da onların testlerine başlayacağız. Yıl sonuna kadar aracın tüm testlerini bitirmiş olmayı planlıyoruz." Elektrikli bir aracın kullanıcılara sunduğu avantajlara değinen Kaya, bu sayede fosil yakıt bağımlılığının sonlandığını, bununla beraber içten yanmalı motorların ısı ve ses çıktılarının bu araçta bulunmadığını söyledi. Kaya, aracın en muhtemel kullanım senaryosunun da ısı ve ses çıktılarının düşük olması dolayısıyla keşif ve gözlem görevleri olacağını dile getirdi.