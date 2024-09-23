2024-09-23 15:22:37 Ülker yeni şirketini Türkiye'ye ilan etti
Türkiye'nin ünlü gıda üreticisi Ülker yeni bir şirket kurdu. Şirket ile ilgili detaylar Türkiye'ye duyuruldu.
Türkiye'nin ünlü gıda üreticisi Ülker yeni bir şirket kurdu. Şirket ile ilgili detaylar Türkiye'ye duyuruldu.
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni şirket kuruluşu hakkında açıklama yapıldı.
Ülker, Taygeta isimli yeni bir şirket kurdu.
Açıklamada Yönetim Kurulunun 20.09.2024 tarih ve 33 sayılı kararı ile her nevi gıda maddesinin üretimi, pazarlanması ve satışı, ithali, ihracı ile gerçek ve tüzel kişilere (iştirak ettikleri dahil olmak üzere) danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ kuruluşuna ilişkin tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 23 Eylül 2024 tarih ve 11170 sayılı ilanı duyurulduğu belirtildi.
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