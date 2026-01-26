Ülkenin lideri öve öve bitiremedi: 'Önce Allah'a sonra Erdoğan'a göveniyoruz'

'HDK'NİN SONU GELMEDEN BARIŞ GELMEYECEK' Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, HDK'nin saldırıları sonucu çıkan çatışmalar nedeniyle ölü ve yaralıların yanı sıra ülkedeki maddi hasarın da çok büyük olduğunu söyledi. Bu savaştan zarar görmeyen Sudanlı olmadığını belirten Burhan, Sudan halkının HDK'ye karşı birlik içinde olduğunu dile getirdi. Sudan'daki durumun geleceğine ilişkin Burhan, "HDK'nin sonu gelmeden barış gelmeyecek ve HDK'nin içinde olduğu her türlü çözüm önerisi krizi ertelemekten başka bir şey değildir. Kalıcı çözüm HDK'nin bitirilmesidir, bu hepsinin ölmesi gerektiği anlamına gelmiyor, silah bırakmak ve teslim olmak da olabilir." ifadelerini kullandı.