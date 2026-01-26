  • İSTANBUL
Ülkenin lideri öve öve bitiremedi: 'Önce Allah'a sonra Erdoğan'a göveniyoruz'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'daki iç savaşı bitirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz." dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın Port Sudan kentindeki konutunda Türk medya organlarında çalışan gazetecilere konuştu. Burhan, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

'HDK'NİN SONU GELMEDEN BARIŞ GELMEYECEK' Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, HDK'nin saldırıları sonucu çıkan çatışmalar nedeniyle ölü ve yaralıların yanı sıra ülkedeki maddi hasarın da çok büyük olduğunu söyledi. Bu savaştan zarar görmeyen Sudanlı olmadığını belirten Burhan, Sudan halkının HDK'ye karşı birlik içinde olduğunu dile getirdi. Sudan'daki durumun geleceğine ilişkin Burhan, "HDK'nin sonu gelmeden barış gelmeyecek ve HDK'nin içinde olduğu her türlü çözüm önerisi krizi ertelemekten başka bir şey değildir. Kalıcı çözüm HDK'nin bitirilmesidir, bu hepsinin ölmesi gerektiği anlamına gelmiyor, silah bırakmak ve teslim olmak da olabilir." ifadelerini kullandı.

'BAE'NİN HİÇBİR ÇÖZÜMDE YER ALMASINI İSTEMİYORUZ' Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'yi desteklediğini aktararak, "BAE'nin hiçbir çözümde yer almasını istemiyoruz çünkü HDK'nın baş destekçisi." dedi.

'ÖNCE ALLAH'A SONRA ERDOĞAN'A GÜVENİYORUZ' Türkiye'ye olan güvenine ilişkin "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz." ifadesini kullanan Sudanlı lider, "BAE yerine Türkiye veya Katar'ın dahil olmasını istedik ama (HDK tarafından) kabul görmedi. Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölgedeki komşularımız da olabilir ancak BAE bizim komşumuz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, "Kalıcı çözüm askeri yolla gelmez ancak askeri operasyonlar bittikten sonra siyasi sürece bakabiliriz. Burada çatışan 2 taraf denk değildir. HDK, Sudan ordusuna eşit değildir. Tüm dünya bunu söylüyor." açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen HDK'nin saldırılarda bulunup Sudan'a özellikle de Darfur'a silah getirdiğini aktaran Burhan, bu durum karşısında hiçbir şey yapılmadığının altını çizdi.

'TÜRKİYE'NİN BİZE DESTEK VERECEĞİNDEN EMİNİZ' Türkiye, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Burhan, "Bu savaş birçok acıya neden oldu ancak ordumuz yeniden yapılandı. Türkiye'nin bu konuda bize destek vereceğinden eminiz. Türkiye büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

Burhan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin yalnızca askeri değil birçok alanda gelişmesini ve derinleştirilmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, "Türk halkı ve hükümetine sizin üzerinizden teşekkür ediyorum. Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük." şeklinde sözlerine son verdi.

