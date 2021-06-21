Ülkenin en büyük ikinci gölü tamamen kurudu!

Bir çevre sakini olan Gabriela Rico göldeki su kaybı için, “Hayatım boyunca buradaydım ve göldeki suyun bugün olduğu gibi tükendiğine birkaç kez şahit oldum. Her on yılda bir gölde ciddi kuraklık yaşanıyor. 1957’de göl tamamen kurudu ve sokakları solucanlar bastı, kuraklık sebebiyle de kıtlık oldu” dedi.