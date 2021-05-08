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Dünya
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Ülkede sağlık krizi! Karton yataklı hastane kurdular

2021-05-08 17:47:34
Ülkede sağlık krizi! Karton yataklı hastane kurdular

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele devam ediyor.

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Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 892 bini aşkın vakayla Hindistan izliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 892 bini aşkın vakayla Hindistan izliyor

#2
Foto - Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşanan durum, krizi gözler önüne serdi.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşanan durum, krizi gözler önüne serdi.

#3
Foto - Gurugram şehrinde bulunan bir kız yurdu, Kovid-19 bakım merkezine dönüştürüldü.

Gurugram şehrinde bulunan bir kız yurdu, Kovid-19 bakım merkezine dönüştürüldü.

#4
Foto - Bakım merkezine karton yataklar kuruldu.

Bakım merkezine karton yataklar kuruldu.

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