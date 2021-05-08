2021-05-08 17:47:34 Ülkede sağlık krizi! Karton yataklı hastane kurdular
Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele devam ediyor.
Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 892 bini aşkın vakayla Hindistan izliyor
Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşanan durum, krizi gözler önüne serdi.
Gurugram şehrinde bulunan bir kız yurdu, Kovid-19 bakım merkezine dönüştürüldü.
Bakım merkezine karton yataklar kuruldu.
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