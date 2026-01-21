  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek
Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Yunan basını Türkiye envanterine giren Yüksek Güçlü Elektromanyetik Engelleyici Sistemi EJDERHA ile ilgili çok çarpıcı analizler yapmaya başladı.

#1
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Yunan basını, EJDERHA’nın Türk envanterine girmesini, Ege’deki askeri statükonun Türkiye lehine perçinlenmesi olarak yorumluyor. Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği ve seri üretimine başladığı Yüksek Güçlü Elektromanyetik Engelleyici Sistemi EJDERHA, Yunan askeri uzmanların bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

#2
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Atina merkezli savunma analizlerinde, sistemin Ege adaları ve Meriç sınırındaki dengeyi tamamen değiştirebileceği vurgulanıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve “Çelik Kubbe” hava savunma ağının en gizemli parçalarından biri olarak kabul edilen EJDERHA, Yunanistan’da yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunan savunma portal ve gazetelerinde yer alan analizler, bu sistemin Türk ordusuna “aşılması imkansız bir elektronik kalkan” kazandıracağı yönünde.

#3
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Yunan askeri kaynakları, özellikle Ege adalarının savunmasında son yıllarda büyük yatırım yapılan “Drone Sürüsü” taktiklerinin, EJDERHA karşısında etkisiz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Yunan basınında çıkan haberlerde şu noktalar öne çıkarılıyor:

#4
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

“Görünmez Bir Duvar Örüyor”: Geleneksel uçaksavarların aksine EJDERHA’nın mermi kullanmaması, bunun yerine ışık hızında elektromanyetik dalgalar yayması, Yunan drone’larının daha hedefe yaklaşmadan “beyninin yanması” anlamına geliyor. “Kaçış İmkansız”: Analistler, manevra kabiliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, hiçbir İHA’nın ışık hızındaki bir elektromanyetik dalgadan kaçamayacağının altını çiziyor.

#5
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Yunanistan’ın önde gelen askeri dergilerinde yayınlanan bir değerlendirmede, EJDERHA’nın mobil (hareketli) bir platform üzerinde olması “en büyük tehdit” olarak nitelendirildi. Değerlendirmede şu ifadeler dikkat çekti: “Türkiye, bu sistemleri zırhlı araçlarla Meriç hattına veya çıkarma gemileriyle kıyılarımıza getirdiğinde, bizim savunma amaçlı kullanacağımız FPV ve kamikaze dronelarımız daha kalkış aşamasında kör edilecektir. Bu nedenle, olası bir çatışmada Yunan ordusunun ‘birincil imha hedefi’ bu elektromanyetik silahlar olmalıdır.”

#6
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Türk savunma sanayi uzmanları ise EJDERHA’yı sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda operasyonel bir kolaylaştırıcı olarak görüyor. Çelik Kubbe projesinin katmanlı yapısında; alçak irtifadan sızmaya çalışan mini drone’ları avlama görevi EJDERHA’ya verilmiş durumda. Atina, Türkiye’nin bu teknolojiyle sadece havayı değil, “frekans spektrumunu” da kontrol etmeye başladığını kabul ediyor.

#7
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Drone Üstünlüğü El Değiştiriyor: Yunanistan’ın Türkiye’nin SİHA üstünlüğüne karşı geliştirmeye çalıştığı “ucuz drone savunması” stratejisi daha sahaya inmeden teknik olarak baypas ediliyor. Maliyet Savaşı: Bir Yunan drone’u binlerce Euro maliyetle üretilirken, EJDERHA bu drone’u sadece birkaç kuruşluk elektrik maliyetiyle düşürebiliyor.

#8
Foto - Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Psikolojik Baskı: Sistem, karşı tarafın elektronik sistemlerine kalıcı zarar verdiği için Yunan savunma sistemlerinde ciddi bir teknolojik güvensizlik yaratıyor. Sonuç olarak: Yunan basını, EJDERHA’nın Türk envanterine girmesini, Ege’deki askeri statükonun Türkiye lehine perçinlenmesi olarak yorumluyor. Kaynak: Birlik Gazetesi

