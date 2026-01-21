Ülkede depreme neden oldu: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek

Yunanistan’ın önde gelen askeri dergilerinde yayınlanan bir değerlendirmede, EJDERHA’nın mobil (hareketli) bir platform üzerinde olması “en büyük tehdit” olarak nitelendirildi. Değerlendirmede şu ifadeler dikkat çekti: “Türkiye, bu sistemleri zırhlı araçlarla Meriç hattına veya çıkarma gemileriyle kıyılarımıza getirdiğinde, bizim savunma amaçlı kullanacağımız FPV ve kamikaze dronelarımız daha kalkış aşamasında kör edilecektir. Bu nedenle, olası bir çatışmada Yunan ordusunun ‘birincil imha hedefi’ bu elektromanyetik silahlar olmalıdır.”