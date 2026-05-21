Emine Erdoğan “Bir Sofrada Miras”ta konuştu: Türk mutfağı yaşam sanatıdır

Erdoğan, "Türk mutfağı, lezzetlerinin yanında manevi bağlamı, aile bağları, paylaşım kültürü ve kolektif üretim gücüyle başlı başına bir yaşam sanatıdır. Türk mutfağı, Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir. Bize düşen görev ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp, 'anlam, kültür ve değer mutfağı' olarak, dünyada hak ettiği konuma taşımaktır." ifadelerini kullandı. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer almasının gurur verici olduğun vurgulayan Erdoğan, "İnanıyoruz ki her şehrimiz dünya gastronomi haritasında güçlü bir cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki mutfağımızı doğru bir gastronomi anlatısıyla buluşturalım. Atıksız, israfsız, sürdürülebilir, çevre dostu, sağlıklı ve her beslenme tercihine cevap verebilen yönlerini ön plana çıkaralım. İklim krizinden, yerel kimliklerin korunmasına kadar pek çok küresel mesele için ilham veren bir yaşam modeli olarak sunabilelim." değerlendirmesinde bulundu. Emine Erdoğan, "Bugün dünyada 'yavaş yemek', 'yeşil restoran' gibi yükselişe geçen yaklaşımların, aslında bu topraklarda asırlardır yaşandığını söyleyelim. Büyükannelerimizin tariflerine, mutfak sırlarına, sayfaları sararmış tarif defterlerine sahip çıkalım. Çünkü tüm bunlar bizim büyük hikayemiz." şeklinde konuştu.