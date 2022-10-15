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Dünya
14
Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

2022-10-15 10:38:04
Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor.

#1
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki kırsal alanda Ukraynalı askerler, keskin nişancılık eğitimi aldı.

#2
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#3
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#9
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#10
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#11
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#12
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

#13
Foto - Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi

İşte o görüntüler...

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