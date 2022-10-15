2022-10-15 10:38:04 Ukraynalı askerlere keskin nişancılık eğitimi
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor.
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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor.
Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki kırsal alanda Ukraynalı askerler, keskin nişancılık eğitimi aldı.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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