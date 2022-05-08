Ukraynalı acil durum görevlisi: Başka evleri kurtarırken kendi evime sahip çıkamadım

Söz konusu servisin çalışanı Sergey Donets de savaş dönemindeki gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili AA muhabirine bilgi verdi. Kendisinin Kiev bölgesindeki İrpin'de yaşadığını belirten Donets, "İnsanlarla ilgili çok korkunç hikayeler var. Vatandaşlarımız seferber oldu ve birbirine yardımcı oldu. Kent sakinlerinin birçoğu tahliye edildi. Ancak yaşlılar şehirde kaldı. Kalanların arasında çok sayıda çocuk da vardı. İnsanlar, bozuk yiyecekleri yemek zorunda kaldı. Gönüllüler ve askerlerimiz insani yardım sağladı. Bu şekilde insanlar hayatta kalabildi." dedi. Donets, savaş döneminde yoğun çalıştıklarını, kendi evinin de Rus saldırılarında bombalandığını anlatarak, "Çalışıyordum. Komşularım aradı ve evimin yandığını söyledi. Gelene kadar evim yandı. Başka vatandaşların evlerini kurtarırken, kendi evime sahip çıkamadım." ifadelerini kullandı.