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Dünya
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Ukraynalı acil durum görevlisi: Başka evleri kurtarırken kendi evime sahip çıkamadım

2022-05-08 16:58:40
Ukraynalı acil durum görevlisi: Başka evleri kurtarırken kendi evime sahip çıkamadım

Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanı Sergey Donets, Rus saldırıları sonucu yanan evleri kurtarabildiğini, fakat kendi evine sahip çıkamadığını söyledi.

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Foto - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna'daki bütün kurum ve birimler seferber oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi de Rus saldırılarına maruz kalan yerleşim birimlerindeki vatandaşlar ve evleri kurtarma yönünde çalışmaları sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna'daki bütün kurum ve birimler seferber oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi de Rus saldırılarına maruz kalan yerleşim birimlerindeki vatandaşlar ve evleri kurtarma yönünde çalışmaları sürdürüyor.

#2
Foto - Söz konusu servisin çalışanı Sergey Donets de savaş dönemindeki gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili AA muhabirine bilgi verdi. Kendisinin Kiev bölgesindeki İrpin'de yaşadığını belirten Donets,

Söz konusu servisin çalışanı Sergey Donets de savaş dönemindeki gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili AA muhabirine bilgi verdi. Kendisinin Kiev bölgesindeki İrpin'de yaşadığını belirten Donets, "İnsanlarla ilgili çok korkunç hikayeler var. Vatandaşlarımız seferber oldu ve birbirine yardımcı oldu. Kent sakinlerinin birçoğu tahliye edildi. Ancak yaşlılar şehirde kaldı. Kalanların arasında çok sayıda çocuk da vardı. İnsanlar, bozuk yiyecekleri yemek zorunda kaldı. Gönüllüler ve askerlerimiz insani yardım sağladı. Bu şekilde insanlar hayatta kalabildi." dedi. Donets, savaş döneminde yoğun çalıştıklarını, kendi evinin de Rus saldırılarında bombalandığını anlatarak, "Çalışıyordum. Komşularım aradı ve evimin yandığını söyledi. Gelene kadar evim yandı. Başka vatandaşların evlerini kurtarırken, kendi evime sahip çıkamadım." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasını kınayan Donets,

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasını kınayan Donets, "Önceden kardeş denilen ülke bize karşı savaşıyor. Bu yanlış. Bize yapılan kötülük kabullenemez." dedi.

#4
Foto - Ukrayna ve dünyadaki annelerin

Ukrayna ve dünyadaki annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Donets, "Annelerin ağlamasını ve acı çekmesini istemiyorum. Savaşan çocukların da sapasağlam dönmelerini istiyorum. Bize saldıranlara da bilgelik diliyorum. Ülkemde yaşanan savaşın bir an önce sona ermesini ve barışın sağlanmasını umuyorum." diy konuştu.

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