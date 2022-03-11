Ukrayna için paralı savaşçı ilanı

5 YILLIK SAVAŞ TECRÜBESİ Sahip olunması gereken nitelikler ise, "Resmi ve özel askeri birimlerde, denizaşırı operasyonlarda en az 1 yıl deneyimli olmak, 5 yıllık savaş tecrübesine sahip olmak, Sovyet ve NATO hafif silahlarına ilişkin iyi bilgi sahibi olmak, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, hayatını korumak için karmaşık problemlerin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelmek, harita ve pusula ile yön bulma yeteneğine sihap olmak, fiziksel olarak formda olmak" diye sıralandı.