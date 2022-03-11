2022-03-11 17:43:41 Ukrayna için paralı savaşçı ilanı
Ukrayna için "gönüllü" adı altında paralı asker ilanları verilmeye başlandı. Dünyanın farklı yerlerine paralı asker bulan bir sitedeki ilanda hemen işe başlanırsa günlük 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor. İlana göre, işveren ismi belirtilmeyen ABD merkezli bir şirket. 5 yıllık askerlik tecrübesi olanlara öncelik verileceği de ilanda özellikle belirtilmiş. Rusya ise bu tür silahlı elemanlara savaş esiri muamelesi yapılmayacağını, yani esir alınmayacaklarını belirterek uyardı.