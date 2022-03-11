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Dünya
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Ukrayna için paralı savaşçı ilanı

2022-03-11 17:43:41
Ukrayna için paralı savaşçı ilanı

Ukrayna için "gönüllü" adı altında paralı asker ilanları verilmeye başlandı. Dünyanın farklı yerlerine paralı asker bulan bir sitedeki ilanda hemen işe başlanırsa günlük 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor. İlana göre, işveren ismi belirtilmeyen ABD merkezli bir şirket. 5 yıllık askerlik tecrübesi olanlara öncelik verileceği de ilanda özellikle belirtilmiş. Rusya ise bu tür silahlı elemanlara savaş esiri muamelesi yapılmayacağını, yani esir alınmayacaklarını belirterek uyardı.

#1
Foto - İlanda, 5 yıllık askeri deneyime sahip olanların tercih edileceği ifade edilirken, kadınların da başvurabileceği bilgisine yer veriliyor. İlandaki

İlanda, 5 yıllık askeri deneyime sahip olanların tercih edileceği ifade edilirken, kadınların da başvurabileceği bilgisine yer veriliyor. İlandaki "iş ve görev sorumluluğu" başlığında, kendi kendine istihbarat toplayabilen, yerel güçlerle işbirliği yeteneğine sahip olunması gerektiği de belirtildi.

#2
Foto - 5 YILLIK SAVAŞ TECRÜBESİ Sahip olunması gereken nitelikler ise,

5 YILLIK SAVAŞ TECRÜBESİ Sahip olunması gereken nitelikler ise, "Resmi ve özel askeri birimlerde, denizaşırı operasyonlarda en az 1 yıl deneyimli olmak, 5 yıllık savaş tecrübesine sahip olmak, Sovyet ve NATO hafif silahlarına ilişkin iyi bilgi sahibi olmak, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, hayatını korumak için karmaşık problemlerin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelmek, harita ve pusula ile yön bulma yeteneğine sihap olmak, fiziksel olarak formda olmak" diye sıralandı.

#3
Foto - YABANCI DİL TERCİH NEDENİ! Adaylar içinde,

YABANCI DİL TERCİH NEDENİ! Adaylar içinde, "Halihazırda Ukrayna'da, bu ülkeye yakın bir sınır ülkesinde veya bir AB veya Schengen ülkesinde ikamet eden adaylar ile Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Slovakça, Macarca, Rumence ve/veya Moldova dillerini konuşanların" özellikle tercih edileceğine de dikkat çekildi. İşe kabul edilenlere, deneyimlerine göre 1000 ile 2000 dolar günlük ödeme yapılacağı, iş sonunda ise ikramiye ödeneceği de ilandaki diğer bilgiler.

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