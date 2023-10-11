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Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal "Filistin" açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

2023-10-11 14:46:51
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal “Filistin” açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

İşgal altındaki Ukrayna'dan İsrail'e destek mesajı geldi. Ülkesini felakete sürükleylen Yahudi kökenli Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak dünya liderlerine destek çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Dünya liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal "Filistin" açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada; İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar için uluslararası destek çağrısında bulundu. Öte yandan Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı kınadı.

#2
Foto - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal "Filistin" açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

Zelenskiy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal "Filistin" açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

"Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir.

#4
Foto - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal "Filistin" açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür.”

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