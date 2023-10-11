2023-10-11 14:46:51 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal “Filistin” açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif
İşgal altındaki Ukrayna'dan İsrail'e destek mesajı geldi. Ülkesini felakete sürükleylen Yahudi kökenli Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak dünya liderlerine destek çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Dünya liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir" ifadelerini kullandı.