Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti
Ukrayna'nın 35. Bağımsızlık Günü'ne ilişkin gelen tebrik mesajlarıne cevap veren Volodimir Zelenski yaptığı son paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'nın 35. Bağımsızlık Günü'ne ilişkin gelen tebrik mesajlarıne cevap veren Volodimir Zelenski yaptığı son paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Ukrayna halkı adına tebrik mesajı aldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zelenskiy, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel temellere dayandığını vurguladı. Zelenskiy paylaşımında şu ifadelerine yer verdi:
"İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Ukrayna halkı için sıcak tebrikler aldım. Ülkelerimiz derin bağlara sahip öncelikle halklarımız arasında, ama aynı zamanda ekonomi, kültür ve diğer alanlarda.
Bu nedenle İsrail’in mevcut bağları güçlendirme arzusunu duymak güzel. Daha fazla güvenlik sağlamak için birlikte verimli bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz."
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