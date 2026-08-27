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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

Ukrayna'nın 35. Bağımsızlık Günü'ne ilişkin gelen tebrik mesajlarıne cevap veren Volodimir Zelenski yaptığı son paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu.

#1
Foto - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Ukrayna halkı adına tebrik mesajı aldığını duyurdu.

#2
Foto - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zelenskiy, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel temellere dayandığını vurguladı. Zelenskiy paylaşımında şu ifadelerine yer verdi:

#3
Foto - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

"İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Ukrayna halkı için sıcak tebrikler aldım. Ülkelerimiz derin bağlara sahip öncelikle halklarımız arasında, ama aynı zamanda ekonomi, kültür ve diğer alanlarda.

#4
Foto - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

Bu nedenle İsrail’in mevcut bağları güçlendirme arzusunu duymak güzel. Daha fazla güvenlik sağlamak için birlikte verimli bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz."

#5
Foto - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin teşekkür ettiği adama bakın: 'Yazıklar olsun' dedirtti

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