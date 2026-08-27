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Ekonomi
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1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek Ayçiçeği tohumunda vergi indirimi

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IHA Giriş Tarihi:

1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek Ayçiçeği tohumunda vergi indirimi

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında hasat döneminde uygulanan yüzde 20'lik vergi, bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek.

#1
Foto - 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek Ayçiçeği tohumunda vergi indirimi

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına uygulanan gümrük vergisinin takvimini yeniden düzenledi.

#2
Foto - 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek Ayçiçeği tohumunda vergi indirimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması ve ülke ihtiyacının öncelikle yerli üretimle karşılanması amacıyla ticaret politikası araçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kullanıldığı belirtildi.

#3
Foto - 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek Ayçiçeği tohumunda vergi indirimi

Mevcut uygulamaya göre yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde yüzde 20 gümrük vergisi uygulanıyor. Hasat dönemi dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise vergi oranı yüzde 12'ye düşürülüyor.

#4
Foto - 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek Ayçiçeği tohumunda vergi indirimi

Yeni düzenlemeyle yüzde 20'lik gümrük vergisinin bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verildi.

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