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Ekonomi
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Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

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Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Şubat’tan bu yana ABD-İran savaşı yüzünden büyük dalgalanmalara maruz kalan altının ons ve gram fiyatları sürekli gündemde. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran hakkında yaptığı açıklamalar sonrası gram altın fiyatı ne kadar olacak diye merak ediliyordu. Ayrıca makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların arttığına işaret etmesi ABD'deki faiz artışı beklentisini yükseltmiş, bunun da altın fiyatlarına etki edeceği düşünülüyordu. Günün ilk altın fiyatları geldi… İşte “gram altın ne kadar” ve “ons altın fiyat ne” sorusunun cevabı!

#1
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki soruya, "Öldüğünü sanmıyorum ama vücudunun sol tarafı, kolu ve bacağı dahil her yerinden çok ağır yaralandı" cevabını verdi.

#2
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Şubat ayından bu yana büyük dalgalanma yaşayan altın fiyatlarının, bu açıklamadan sonra ne yönde seyredeceği merak konusu oldu.

#3
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 129 liradan işlem görüyor.

#4
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı.

#5
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 676 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 489 liradan satılıyor.

#6
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların arttığına işaret etmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin tahminlerin artması dün dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişleri desteklerken, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

#7
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor.

#8
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceğine ilişkin beklentilerle altının onsunda yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

#9
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD ekonomisine ilişkin mali endişelerin altının onsu için destekleyici unsurlar olduğunu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

#10
Foto - Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğine işaret eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.

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