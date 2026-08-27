Dünkü açıklamadan sonra fiyatlar nasıl etkilenecek diye merak ediliyordu... Altın fiyatları belli oldu!

Şubat’tan bu yana ABD-İran savaşı yüzünden büyük dalgalanmalara maruz kalan altının ons ve gram fiyatları sürekli gündemde. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran hakkında yaptığı açıklamalar sonrası gram altın fiyatı ne kadar olacak diye merak ediliyordu. Ayrıca makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların arttığına işaret etmesi ABD'deki faiz artışı beklentisini yükseltmiş, bunun da altın fiyatlarına etki edeceği düşünülüyordu. Günün ilk altın fiyatları geldi… İşte “gram altın ne kadar” ve “ons altın fiyat ne” sorusunun cevabı!