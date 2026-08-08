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Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Ukrayna tarafından vurulan Türk sahipli Kamerun bayraklı gemi Samsun limanına çekildi. İçi görüntülenen geminin son hali dehşete düşürdü.

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#1
Foto - Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğradıktan sonra yedeklenerek Samsun Limanı’na getirilen Türk sahipli ve Kamerun bayraklı Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinin içi görüntülendi. Saldırının ardından geminin güvertesinde, ambarlarında ve makine bölümünde meydana gelen ağır hasar sonucu gemi adeta demir yığınına döndü.

#2
Foto - Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

3 Ağustos’ta Novorossiysk Limanı’nın yaklaşık 20 mil açığında dron saldırısına uğrayan ve 13’ü Türk olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu Nadezhda, saldırı sonrası makine dairesinde oluşan hasar nedeniyle kendi imkanlarıyla seyrini sürdüremedi.

#3
Foto - Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Gemi, MİRA isimli gemi tarafından yedeklenerek Samsun açıklarına getirildi. Burada römorkörler tarafından teslim alınan gemi, deniz polisinin eşliğinde Samsun Limanı’na çekildi.

#4
Foto - Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Saldırının ardından gemide oluşan hasarın boyutu, geminin içinden alınan görüntülerle ortaya çıktı. Geminin güverte, ambarlarında ve makine bölümünde ciddi hasar meydana geldiği görülürken, bazı bölümlerde parçaların ve ekipmanların zarar gördüğü dikkat çekti.

#5
Foto - Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Özellikle makine bölümündeki hasarın geminin hareket kabiliyetini etkilediği görülürken, saldırının geminin farklı bölümlerinde de tahribata yol açtığı görüntülere yansıdı.

#6
Foto - Ukrayna belasını arıyor: İHA'larla vurulan Türk gemisi dehşete düşürdü

Gemiye ilişkin teknik incelemelerin Samsun Limanı’nda sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Ya ayıptır söylemesi bizde bir söz vardır. Besle kargayı oysun gözünü. Bu da o mesele işte. Ya Allah aşkına bu Ukrayna'ya biz silah teknolojisi konusunda her türlü desteği vermedik mi. Ere ne oldu sonuçta. Ya zaten Ukrayna güvenilmez bir devlet.

savasta her sey mübahtır

savasta dost düşman bakılmaz ruslar bizi nasıl uyardı 3 dronla dikat edin dedi ankaraya kadar geldi dron
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