Kendine hayrı olmayan Yunanistan'dan Arap ülkesine şirinlik: Taarruz helikopterleri yola çıkıyor
Türkiye'ye karşı son dönemde çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan, Arap ülkesine şirinlik yapmak amacıyla savaş helikopterleri göndermeye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı son dönemde çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan, Arap ülkesine şirinlik yapmak amacıyla savaş helikopterleri göndermeye başladı.
GDH'de yer alan habere göre, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İHA saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla iki AH-64D Apache taarruz helikopteri göndermeyi değerlendiriyor. Helikopterlerin bölgede özellikle İHA avcısı olarak görev yapması planlanıyor. Kathimerini'nin haberine göre Apache helikopterleri ile pilot ve teknik personelin göreve hazırlanmasına yönelik çalışmalar başladı. Konuşlandırmanın, bölgedeki koşulların uygun hale gelmesinin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yunan AH-64D Apache helikopterlerinin, başta ABD birlikleri olmak üzere uluslararası kuvvetlerin bulunduğu bir üsse konuşlandırılması planlanıyor.
Orta Doğu'daki operasyonlardan elde edilen tecrübelerde Apache'lerin İHA'lara karşı etkili olduğunun görülmesi üzerine helikopterlerin BAE'de anti-İHA görevlerinde kullanılması öngörülüyor. Yunanistan'dan bir heyet kısa süre önce Abu Dabi'ye giderek görev hazırlıklarını yürüttü ve helikopterler ile personelin konuşlandırılacağı tesislerde incelemelerde bulundu.
Yunan Apache'lerinin, konuşlandırılacakları üssün ve BAE'nin kritik altyapısının İHA saldırılarına karşı korunmasından sorumlu kuvvete katılması planlanıyor. Bu kuvvetin büyük bölümünü BAE'nin kendi Apache filosunun oluşturması, ABD'ye ait helikopterlerin de görevlere katılabilmesi bekleniyor. Görevin aynı zamanda Yunan pilot ve teknik personele gerçek operasyon ortamında İHA ve diğer insansız hava araçlarına karşı mücadele tecrübesi kazandırması hedefleniyor.
BAE'deki görevden edinilecek anti-İHA tecrübesinin, Yunanistan'ın Suudi Arabistan'da konuşlandırdığı Patriot hava savunma bataryasında görev yapan personelin operasyonel deneyimiyle birlikte Yunan Silahlı Kuvvetlerinin harekât planlarına aktarılması öngörülüyor. Yunanistan ile BAE arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği, iki ülke arasında Kasım 2020'de imzalanan savunma anlaşması kapsamında sürdürülüyor.
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