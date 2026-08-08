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Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

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Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'ye sert eleştiriler getirmeye devam ediyor.

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#1
Foto - Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, "38'inci kurultayda mahkemeye gidenlerin hepsi değişimciler, yani kendi aralarındakiler, Kemal Bey'e oy vermemiş olanlar. Niye gittiler peki? Çünkü oy kullanırken mama vardı, mama. Biri dedi ki 'sen bana 1 koyun verdin, öteki 5 koyun almış'. Kavga buradan çıkıyor" dedi.

#2
Foto - Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Edirne'de partilileriyle bir araya geldi. Parti teşkilatında CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İl Başkanı Özlem Becan ve partililerin bulunduğu toplantıda basın açıklaması yapan Şimşek, devir teslim ve kurultay sürecini değerlendirip, "Şimdi bu 'Yeni Ahbap Partisi'ne' soruyorum; 'Yeni Ahbap', sizin vicdanınız olsa bunları düşünürsünüz. Biz yapmadık, mahkemeye gitmedik. 2 gün sonra da Sayın Özgür Özel geldi, Kemal Bey makamın anahtarını teslim etti. Şimdi buraya kadar bizim günahımız var mı? Hayır. Bir de mağduriyetimiz var ama yapmamışız. Sonraki süreç ne oldu? 38'inci kurultayda mahkemeye gidenlerin hepsi değişimciler, yani kendi aralarındakiler, Kemal Bey'e oy vermemiş olanlar. Niye gittiler peki? Çünkü oy kullanırken mama vardı, mama. Biri dedi ki 'sen bana 1 koyun verdin, öteki 5 koyun almış'. Kavga buradan çıkıyor" dedi.

#3
Foto - Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

Parti içi yarış ve oy kullanma süreçlerine ilişkin iddialarda bulunan Şimşek, "2 milyon üye falan diyorsunuz. Örgüte gel yarışalım. Sabırsızlığınız ne kardeşim? Şurada 6 ay sonra kurultay var. Senin döneminde 600 bin üye yapmışsınız. Madem örgüt seni istiyor, halk seni istiyor. 600 bin üye de sen yapmışsın. Bekle 6 ay sonra gel, kantara çık. Acelen ne? Çünkü bu arkadaşlar parti kurmadılar. Bu arkadaşlara parti kurduruldu" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ABD'de araçlara Ekrem İmamoğlu'nun adının yazıldığını söyleyen Şimşek, "FETÖ'nün adamları beni anlatmıyor, onları anlatıyor. New York'ta, Washington'da 20 tane araç, İmamoğlu yazıyor. Fiş olmadan fatura olmadan hamburger yiyemezsin. Eğer birisi iyilik yaptıysa o faturayı göndersin. Ama 2 aydır bu fatura gelmedi. Şimdi size soruyorum: 20 arabayı kim giydirmiş olabilir? Ama 'İmamoğlu FETÖ'cüdür' falan demiyorum. Öyle bir şey demiyorum gerçekten. FETÖ'nün kanalında yorumculuk yapmış ama yine de demiyorum. Bunlar emir kulu bunu bilin" diye konuştu.

#5
Foto - Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

Şimşek, vicdanlara seslendiğini belirterek, "İlleri, ilçeleri yakan, yıkan, yediği yemeğin kabını kıran, döken, baba deyip babayı hançerleyen, baba ocağı değil, baba ocağını bu hale getiren adamların Edirne'ye, Türkiye'ye faydası olur mu? Vicdan ve ahlak sahibi herkese sesleniyorum. Bunlardan ne olur biliyor musunuz? Bunlardan sorumluluk sahibi devlet adamı olmaz. Bunlardan devlet adamı olmaz. Bunlardan servet adamı olur. Siyaset, millete hizmet etme sanatıdır. Gidenlere selam olsun. Oy veren vatandaş ne demeyecek mi, 'Bu adam yediği kabı kırmış, babasını hançerlemiş, evini ocağını yakmış gitmiş. Ben bu adamı nasıl büyüteyim demeyecek mi?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hasel

Aynen,MAMAYI eksik alanlar gitmiştir.Berhan bey durumu çözmüş.

Polis Ali

Kim ne derse desin Allah'ın dediği olur. Zulm ile arada olanların ahiri,berbat olur.
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