Mahkemeye gidenler ‘mama’yı eksik alanlar: Berhan Şimşek Özgür'ün partisine yeni isim taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Edirne'de partilileriyle bir araya geldi. Parti teşkilatında CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İl Başkanı Özlem Becan ve partililerin bulunduğu toplantıda basın açıklaması yapan Şimşek, devir teslim ve kurultay sürecini değerlendirip, "Şimdi bu 'Yeni Ahbap Partisi'ne' soruyorum; 'Yeni Ahbap', sizin vicdanınız olsa bunları düşünürsünüz. Biz yapmadık, mahkemeye gitmedik. 2 gün sonra da Sayın Özgür Özel geldi, Kemal Bey makamın anahtarını teslim etti. Şimdi buraya kadar bizim günahımız var mı? Hayır. Bir de mağduriyetimiz var ama yapmamışız. Sonraki süreç ne oldu? 38'inci kurultayda mahkemeye gidenlerin hepsi değişimciler, yani kendi aralarındakiler, Kemal Bey'e oy vermemiş olanlar. Niye gittiler peki? Çünkü oy kullanırken mama vardı, mama. Biri dedi ki 'sen bana 1 koyun verdin, öteki 5 koyun almış'. Kavga buradan çıkıyor" dedi.