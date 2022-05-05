  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Ukrayna askeri için cenaze töreni

2022-05-05 16:28:16
Ukrayna askeri için cenaze töreni

Rusya ile yaşanan savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı asker Igor Malets için cenaze töreni düzenlendi.

#1
Foto - Tören Lviv'deki Aziz Peter ve Paul Garrison Kilisesi'nde gerçekleşti.

Tören Lviv'deki Aziz Peter ve Paul Garrison Kilisesi'nde gerçekleşti.

#2
Foto - Kilisedeki törenin ardından Malets, Lychakiv mezarlığında toprağa verildi.

Kilisedeki törenin ardından Malets, Lychakiv mezarlığında toprağa verildi.

#3
Foto - Törene ölen askerin akrabaları, arkadaşları ve pek çok sayıda kişi katıldı.

Törene ölen askerin akrabaları, arkadaşları ve pek çok sayıda kişi katıldı.

Fed sonrası dolar ve altın uyarısı
Ekonomi

Fed sonrası dolar ve altın uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti. Prof. Dr. Sefer Şener dolar ve altın piyasasıyla ilgili dikkat çeken b..
Altın, dolar ve gümüş gündemdeyken Ramazan Kurtoğlu o yatırım için uyardı: Sakın almayın
Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş gündemdeyken Ramazan Kurtoğlu o yatırım için uyardı: Sakın almayın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, emlak piyasasında bir balon oluştuğunu ve alım için doğru bir zaman olmadığını s..
Bal ve karbonat karışımı neye iyi gelir? Hemen uyumak için gece yatmadan tüketin!
Kadın - Aile

Bal ve karbonat karışımı neye iyi gelir? Hemen uyumak için gece yatmadan tüketin!

Bu yöntem hemen uyumak için ne yapmalı sorusuna karşılık gelebilir. Bal ve karbonat karışımı neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Prens Selman-Erdoğan görüşmesi gündemdeyken olay gelişme! Selman o isimle gizlice görüştü
Dünya

Prens Selman-Erdoğan görüşmesi gündemdeyken olay gelişme! Selman o isimle gizlice görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti büyük ses getirirken CIA'nin de gizlice Veliaht Prens Selman ile bir araya ge..
Psikolojik kas seğirmesi daha çok kimlerde görülür? Kas seğirmesi nedenleri neler?
Sağlık

Psikolojik kas seğirmesi daha çok kimlerde görülür? Kas seğirmesi nedenleri neler?

Kasların seğirmesi (miyokimi), istemsiz bir şekilde kasların kasılması ile ortaya çıkıyor. Çoğunlukla bacak kaslarında ortaya çıkan bu kasıl..
İslam Memiş altın için acil olarak uyardı: Bomba patlamaya hazırlanıyor! Sakın bunu yapmayın
Ekonomi

İslam Memiş altın için acil olarak uyardı: Bomba patlamaya hazırlanıyor! Sakın bunu yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu ve vatandaşların ellerindekini satmaması gere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay