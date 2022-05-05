2022-05-05 16:28:16 Ukrayna askeri için cenaze töreni
Rusya ile yaşanan savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı asker Igor Malets için cenaze töreni düzenlendi.
Rusya ile yaşanan savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı asker Igor Malets için cenaze töreni düzenlendi.
Tören Lviv'deki Aziz Peter ve Paul Garrison Kilisesi'nde gerçekleşti.
Kilisedeki törenin ardından Malets, Lychakiv mezarlığında toprağa verildi.
Törene ölen askerin akrabaları, arkadaşları ve pek çok sayıda kişi katıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23